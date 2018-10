Pari – Foot: Jeu « Méga millions » : Joly Dimbala empoche FC 484 millions

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La plus importante cagnotte de l’histoire de la loterie en République démocratique du Congo a fait sensation ce vendredi 19 octobre 2018 dans la journée sur la place Victoire au cœur de la ville de Kinshasa. 484 millions de Francs congolais, somme équivalant à 300.000 dollars américains, c’est cet important montant qui a été remis vendredi dernier au grand gagnant du jeu « Méga millions », tirage n°92 du centre de Kimpese au Kongo-Central, le 17 octobre courant.

Il s’agit de M. Dimbala Ziunga Joly, un habitant de la Cité de Kasangulu, travaillant depuis plus d’une année et demi dans la Cité de Kimpese dans le Kongo-Central, qui a aligné 5 bons numéros sur les 45. « Depuis qu’on a lancé le jeu « Méga millions », je joue chaque jour. J’exhorte d’autres parieurs comme moi à ne pas baisser les bras. Parce qu’on ne gagne pas chaque jour. Il faut de la persévérance, comme moi je l’ai toujours fait. Je leur demande de continuer à persévérer toujours. Un jour, la chance va leur sourire aussi ».

Pour le grand gagnant « Méga millions », dans toute la gamme des jeux Premier Bet loto, il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. « Et aujourd’hui, c’est mon jour. Auparavant, je gagnais des petites cagnottes. Comme pour le « Méga millions » 4 chiffres, j’ai déjà eu à gagner 250.000 Fc. C’est d’ailleurs ce qui m’a motivé de continuer à jouer davantage », a-t-il confié.

Même après avoir gagné cette grosse cagnotte de 484 millions de Francs congolais, M. Joly Dimbala rassure qu’il continuera toujours de jouer au « Méga millions ». « Je suis un homme de conviction. Je vais continuer à jouer. Je crois que je reviendrais encore ici un jour », a-t-il affirmé. Pourtant, témoigne-t-il, autrefois, il était très sceptique. Il ne croyait pas aux tirages des grosses cagnottes. « Je me disais que ces gens nous dupent. Mais une voix intérieure me poussait toujours à continuer de jouer », a-t-il affirmé.

Une deuxième plus grosse cagnotte « Méga millions »

Le présentateur du tirage de la gamme des jeux Premier Bet Loto de la société Premier Gamming S.A.R.L, M. Jerry Fiela, a expliqué que son entreprise existe en République démocratique du Congo depuis l’an 2010. Et le jeu « Méga million » a été lancé seulement l’année dernière. A ce jour, il y a eu deux grosses cagnottes. La première de 269 millions de Francs congolais au mois de février dernier a été gagnée par une dame.

Cette grosse cagnotte de 484 millions de Francs congolais gagnée par M. Joly Dimbala est la deuxième de la série. C’est la plus importante cagnotte jamais gagnée ici en République démocratique du Congo dans le domaine de la loterie, a-t-on appris.

Dans ses explications, M. Jerry Fiela a fait savoir que le jeu s’appelle « Méga millions », et il se joue chaque jour. Des parieurs doivent se choisir chacun 5 numéros sur 45 chiffres. Et il y a deux tirages chaque semaine, le mardi et le vendredi. Un ticket revient à 500 francs congolais.

Le gagnant qui vient de remporter cette cagnotte a pu jouer pour 50.000 Francs congolais. Et il a remporté 5 bons numéros. Ce qui lui a valu ce méga jackpot de la grosse cagnotte de 484 millions de Francs congolais. Félicitations à l’heureux gagnant !

Lepetit Baende

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.