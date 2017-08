Ouverte depuis le 28 juillet 2017: La FIKIN est l’ombre d’elle-même

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ouverte depuis le 28 juillet 2017 pour se clôturer le 28 août prochain, la Foire internationale de Kinshasa, FIKIN placée sous le thème « L’économie au service du social » n’est que l’ombre d’elle-même. Une simple balade permet à tous les visiteurs de se rendre compte que cette édition ne connaît pas tellement d’engouement, à telle enseigne que les sociétés commerciales habituées à exposer leurs services ont brillé toutes par leur absence. Comptées au bout de doigt, les quelques entreprises du portefeuille qui ont pris le risque d’acheter des stands à la FIKIN, passent la majeure partie de leur temps à se tourner le pouce, parce que les visiteurs ne sont pas au rendez-vous. Soit, un manque-à-gagner important. Seule une société de télécommunication peut se frotter les mains, surtout que ses investissements sont non seulement visibles, mais aussi tendent à offrir les jeux et autres distractions aux enfants occasionnels. C’est cette société qui organise des concerts, dans la finalité est d’attirer les Congolais.

Qu’est-ce qui serait à la base de cette morosité constatée lors de cette édition ? Nombreux sont les Congolais qui haussent le ton et condamnent la concurrence déloyale dont est victime la Fikin. Sinon, comment expliquer que pendant que la Foire internationale est ouverte, l’on assiste à des kermesses dans toute la ville province de Kinshasa : la Foire des solidarités à l’esplanade du stade des Martyrs et la Foire agricole bientôt ouverte à l’Académie des beaux arts (ABA).Et ces Congolais ne comprennent pas comment et pourquoi l’Etat peut aller en guerre contre l’Etat. De même, qui a permis aux structures privées d’ouvrir des « Foires parallèles » ? Pourtant, connaissant déjà que la FIKIN éprouve d’énormes difficultés et a beaucoup perdu de son aura, comparativement à la période de vache grâce qui est à conjuguer au passé, le Gouvernement allait mettre tous les moyens à sa disposition afin de lui permettre de remplir ses missions.

Car, personne ne peut comprendre pendant que la FIKIN est opérationnelle, que des individus, voire des structures privées puissent s’illustrer à travers des activités analogues. En plus, les Congolais font observer qu’il appartient à l’Etat congolais de faire respecter le monopole conféré à la FIKIN par la loi. Sinon, elle ne pourra rien faire que de fermer, parce qu’elle ne saura pas supporter la concurrence qui devient de plus en plus rude. Pouvons-nous alors dire que l’Etat est à la base de la destruction de ses propres entreprises ? S’agit-il là de l’application de la loi du plus fort, ou bien ce sont quelques individus qui prennent l’Etat en otage ?

Un agent de la SONAS s’exprime

« Nous sommes à la FIKIN depuis l’ouverture, soit le 28 juillet dernier. L’ambiance est un peu stagnante, mais on essaye de faire un effort », a indiqué un agent de la SONAS commis à l’explication des produits de cette entreprise et qui a requis l’anonymat, avant d’ajouter qu’à l’interne, il y a des gens qui essayent de pousser les autres à venir, mais nous savons que la publicité par rapport à cette édition de la FIKIN n’a pas été à la hauteur. Et c’est comme ça que les visites sont ternes.

Il est confiant et pense que des gens viennent au fur et à mesure. Mais il oublie vite que la FIKIN a ouvert depuis deux semaines. Cette situation risque de compliquer les entreprises exposantes, qui ne pourront pas remplir correctement leur mission. « En venant à la FIKIN, nous nous sommes dit que ça devait être une occasion pour nous de faire la pédagogie, donc d’atteindre la plus grande partie des gens. Il y a moins de gens, mais si on continue avec des concerts, il y a possibilité que les gens viennent », pense-t-il. A l’en croire, les deux semaines restantes pourrait s’avérer déterminantes en termes d’afflux de visiteurs. Et ce, même si le problème est que la politique doit tout régulariser, d’autant plus que la FIKIN constituait un endroit où il fallait faire valoir les produits.

L’Etat congolais est donc interpellé, surtout que de par le monde entier, la Foire est une occasion pour non seulement les entreprises locales, mais aussi étrangères de venir exposer leurs produits. Si la publicité n’est pas tellement faite au profit de la Foire, c’est tout un pan de l’économie qui ne pourra pas fonctionner. La Fikin devant contribuer au budget de l’Etat doit être mise dans les mêmes conditions que d’autres foires du monde. Sinon, elle restera toujours ce canard boiteux, incapable d’attirer l’estime des Congolais. Et au finish, c’est l’Etat qui sort perdant.

(Jean-Marie Nkambua)