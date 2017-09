Opinion Boxe: Pourquoi les boxeurs ont boudé le gala international à caractère humanitaire ?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une chose est vraie, les boxeurs ont boudé le gala international de boxe à caractère humanitaire, initiative pourtant très louable de M. Dada Stone Ipoma, compatriote installé en Europe en séjour dans la capitale.

Le gala devait prendre 3 jours soit du vendredi 1er au dimanche 3 septembre à l’Ymca Matonge. Les boxeurs avaient bel et bien effectué le déplacement sur le lieu durant ces 3 jours. Mais étaient très déçus de la modicité de la prime. L’organisateur s’en était certainement mal pris et n’a pas su les convaincre du caractère humanitaire de son organisation qui visait entre autres le renforcement des capacités par l’éducation, sport et santé. Apporter un soutien aux enfants orphelins ou atteints du sida de la pédiatrie de Kalembe Lembe. Ils (boxeurs) devaient comprendre qu’il leur était demandé leur soutien (en boxant gratis ou moyennant une enveloppe modique).

Dans l’avenir, M. Ipoma devra prendre langue de longue date avec les boxeurs et bien leur faire comprendre le bien-fondé de sa démarche. Cela éviterait les couacs constatés avec tristesse et amertume par plus d’un férus de la boxe.