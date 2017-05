Œuvre du professeur Onésime Kukatula: L’ouvrage « Gizenga, pour une gauche nationaliste unifiée en Rdc » porté sur les fonts baptismaux

C’était le vendredi 12 mai courant que le professeur Henry Mova Sakanyi a procédé au baptême de cet ouvrage intitulé : « Gizenga, pour une gauche nationaliste unifiée en Rdc ». Lequel retrace l’histoire et la vision politique du patriarche Gizenga, initiateur et leader charismatique du Parti lumumbiste unifié (PALU), comme compagnon de Lumumba, pionnier de l’indépendance, et gage de la démocratie congolaise. C’est une œuvre littéraire du professeur Onésime Kukatula, Rapporteur adjoint de la CENI, préfacé par Lugi Gizenga et édité par le professeur Eddy Tambwe aux éditions L’Harmattan.

Le chapiteau du Grand Hôtel Kinshasa a été le cadre choisi pour l’organisation de la cérémonie du baptême de l’ouvrage intitulé « Gizenga, pour une gauche nationaliste unifiée en Rdc » du professeur Onésime Kukatula Falash, le vendredi 12 mai courant. Cérémonie à laquelle a également pris part personnellement le patriarche Antoine Gizenga, comme invité surprise de la soirée.

Ont également rehaussé de leur présence, des ministres, des parlementaires et autres autorités et personnalités de marque, aux côtés des professeurs d’université et une foule immense composée des sympathisants et militants du Parti lumumbiste unifié (PALU) d’Antoine Gizenga. Cette cérémonie a connu une forte ambiance au rythme des tambours et chants d’animation du Palu.

Après l’accueil solennel du patriarche Antoine Gizenga Fundji, icône et figure emblématique de la vie politique de la RDC, et son ovation par toute la foule, accompagnée des cris de joie sous une forte ambiance, la parole est accordée en premier lieu à l’éditeur de l’ouvrage, le professeur Eddy Tambwe. Celui-ci a indiqué à l’assistance que s’il a accepté d’éditer ce livre, parce qu’il a trouvé en ça une saveur particulière. « C’est un ouvrage exceptionnel. Parce qu’il nous plonge dans trois domaines : politique, l’histoire et la littérature… Donc, il nous plonge dans le savoir, d’une manière générale ».

Le livre établit le lien naturel entre Gizenga et Joseph Kabila

Il a ainsi permis à l’assistance de s’enquérir, de l’économie générale de cet ouvrage composé d’une préface, d’une introduction de l’auteur, des différents chapitres et de la conclusion. Entre autres chapitres (19) retracent l’histoire de Gizenga, sa rencontre avec Lumumba, l’histoire de sa résistance, et décrivent comment le patriarche du Palu est préoccupé par le retour à la légalité. L’éditeur Eddy Tambwe souligne aussi que le livre tente d’établir le lien naturel entre Gizenga et Joseph Kabila.

Prenant la parole à son tour, l’auteur du livre, le professeur Onésime Kukatula, a expliqué à l’assistance sa motivation de rédiger cette œuvre littéraire, qui se résume en combien Antoine ne s’est jamais trompé de conviction et qu’il est resté toujours constant. Aussi, a-t-il affirmé que ce livre n’est que le résultat de ses entretiens avec le patriarche Gizenga. « La volonté de réaliser ce livre trouve ses origines dans notre admiration pour la constance politique de cet homme, présent dans tous les enjeux politiques de notre pays depuis son indépendance en 1960 jusqu’à nos jours », a souligné l’auteur du livre.

Le professeur Kukatula a retracé à l’intention de l’assistance, un palmarès riche en couleurs du parcours politique d’Antoine Gizenga. Au regard duquel il a déclaré que : « Gizenga était, est, et restera toujours cette voix qui a parlé, qui parle encore et qui parlera toujours au nom et pour le compte des Congolais. Car il incarne une vision qui coïncide avec l’action du Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, depuis son avènement à la tête de notre pays la Rd Congo ».

Et d’ajouter pour finir : « Ce livre est le fruit de mes échanges avec Antoine Gizenga, sur le passé et l’avenir de notre pays. J’ai simplement et humblement, tenté de résumer la pensée de cette grande figure politique. Loin d’une optique historique, comme c’est le cas dans la majorité d’ouvrages publiés sur Gizenga, ce texte a voulu privilégier une approche prospective. A savoir, décliner la vision du patriarche quant à l’avenir politique de notre pays qu’il subordonne à l’émergence d’une scène clairement bipolarisée : une gauche nationaliste contre une droite libérale ».

Mova Sakanyi souhaite bon vent à l’ouvrage

M.Lugi Gizenga, fils biologique du patriarche, a préfacé cet ouvrage. A cette occasion, il a reconnu dans son mot que ce livre essaye de reprendre la vision politique de Gizenga et l’immortalise. « Ce livre est un hommage de son vivant… Ce livre porte une singularité historique», a-t-il dit. Il a trouvé cette occasion pour ovationner la carrière politique du patriarche Gizenga qui se résume, selon lui, au « combat pour le retour à la légalité et à la légitimité».

Le moment M de cette cérémonie, c’était celui réservé au baptême de l’ouvrage. Et c’est le professeur Henry Mova Sakanya qui l’a fait. Mais avant, il a d’abord souhaité une très longue carrière à l’ouvrage, « à la manière du personnage que tu mets en vedette ». Comme tous les autres intervenants, lui aussi a reconnu que le patriarche Antoine Gizenga, leader charismatique du Palu, est un personnage historique incontestable. Et il a enfin souhaité bon vent à l’ouvrage « Gizenga, pour une gauche nationaliste unifiée en Rdc » du professeur Onésime Kukatula Falash.

Signalons que l’auteur du livre, le professeur Onésime Kukatula Falash, est docteur en économie. Enseignant et chercheur à l’Université catholique du Congo (UCC), et à l’Institut supérieur pédagogique de la Gombe (ISP/Gombe), où il est titulaire de plusieurs cours. Actuellement, il occupe la fonction de Rapporteur adjoint de la CENI. Mais avant cela, il a occupé plusieurs postes importants et a pris une part importante au processus de décentralisation de la Rdc ainsi qu’à l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE.

(Lepetit Baende)