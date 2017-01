Objectif zéro blessure: L’équipe médicale des Léopards lutte pour une finale sans choc

Le match de qualification en quarts de finale pour la RDC qui l’a opposé aux Eperviers du Togo, a enregistré trois blessés légers du côté des Léopards. Cette liste de trois joueurs comprend précisément Junior Kabananga atteint d’un coup de fatigue, Firmin Mubele d’une petite contusion musculaire et Ley Matampi d’une petite lésion du genou. Pour l’équipe médicale des Léopards, ces trois Léopards se rétabliront très vite. Elle estime que la demande musculaire et articulaire était intense lors de cette rencontre. A cet effet, le médecin de la sélection nationale travaille durement sur les principes et recommandations médicales, notamment repris par la FIFA sur la prévention et la réduction du taux des blessures.

Par ailleurs, les absents de deux derniers matchs qui ont opposés la RDC au Maroc et à la Côte d’Ivoire ont été totalement récupérés. Ce, grâce au travail de l’équipe médicale de la RDC. Aussi, grâce à un travail pour lequel aucun effort n’est ménagé. Mais également grâce aux soins dispensés en bon père de famille par le médecin de l’équipe, le Dr Bungu Kakala. Sur ce, les Léopards vivent avec ce dernier dans une ambiance maison. Cette dernière considération favorise énormément le travail du médecin de la sélection nationale, car la confiance que les joueurs lui témoignent permet une consultation claire.

Dans son combat, l’équipe médicale de la sélection nationale de la RD Congo s’impose le respect de la pratique du football qui exige des compétences variées telles que l’endurance, la vitesse, la compréhension de la technique et tactique du football. Tous ces éléments atteignent leur perfection au cours des entrainements. Cependant, le risque de blessures liées à cette discipline reste tout de même très élevé. Pour y remédier, des entrainements optimaux doivent comporter des exercices spécifiques des préventions de blessures.

(Hana Kel)