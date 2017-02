Nzango Moderne: U.F.A.NT bat SERA 69-61 à l’ouverture du tournoi ‘’Nous pour les femmes’’

Comme annoncé dans l’édition d’hier, le lancement officiel du tournoi de Nzango Moderne ‘’Nous pour les femmes’’, qu’organise l’Union des Femmes Anciennes du Lycée Ntinu-Wene ‘’U.F.A.NT’’, est intervenu le samedi 18 février à l’ISC/Gombe dans une belle ambiance.

Pour rappel, le coup d’envoi officiel de ce tournoi a été donné par Mme Sylvie Yende, ancienne de Ntinu-Wene qui venait fraîchement de Paris en France et Mme Mumbata, Pharmacienne de CDT Kabinda. A la cérémonie l’on avait enregistré la présence du représentant du ministre en charge des sports de la ville de Kinshasa, de M. Wema qui représentait le chef de la Division Urbaine des Sports et Loisirs. Sans oublier la présence de présidentes des clubs participants et la presse dignement représentée.

Comme temps forts : danse avec l’équipe de Big mama, la présentation des invités dont le président d’honneur de l’U.F.A.NT Me Lukonzola, le mot de circonstance par la présidente de l’U.F.A.NT Mme Clémentine Mujinga Tangamo, la présentation de membres de la commission technique et médicale, le défilé des clubs participants et quelques matchs d’exhibition qui ont émerveillé l’assistance. U.F.A.NT a battu SERA 21-14, Mazembe a battu COSCES 15-10 et le dernier match a vu l’équipe de Big mama battre celle de Tshisumpa.

Le tournoi proprement dit a démarré le dimanche 19 février à l’ISC/Gombe. Une seule rencontre était à l’affiche. U.F.ANT a battu SERA : 69-61 (24-27 à la mi-temps).

(Antoine Bolia)