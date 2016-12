Nouvelle province du Tanganyika: Enfin un accord de paix signé entre Lubas et pygmées

La tempête des affrontements qui ont pris cours depuis l’année 2013 entre les ressortissants des communautés Luba et Pygmée dans la nouvelle province du Tanganyika (ex Nord du Katanga, au Sud-Est de la Rd Congo) vient afin de se calmer. En effet ; un accord de paix a été signé la semaine dernière, entre les notables de ces deux communautés, permettant ainsi de mettre fin à des conflits interethniques devenus récurrents.

Cet accord de paix, à notre entendement, est le fruit des efforts et démarches entrepris par les autorités du pays et la Monusco. Lesquels visaient des interactions entre les parties concernées pour trouver des solutions durables à ces conflits récurrents dans le but de pacifier cette partie de la République et mettre un terme aux affrontements meurtriers.

Ce, au-delà des patrouilles d’intervention rapide déployées régulièrement par la Force de la Monusco dans la région, en appui aux Forces armées de la Rd Congo (FARDC), en vue de dominer le terrain et d’assurer la protection des personnes et de leurs biens.

Fin d’un conflit profond

Comme d’aucuns ne l’ignorent, depuis 2013, des combats à grande échelle avaient éclaté entre deux communautés luba (Balubakat) et batshwa (ou pygmées), suite à un conflit interethnique multiforme et séculaire, dans la nouvelle province du Tanganyika (ancien Nord-Katanga).

Ces combats violents à l’origine avaient été provoqués par des tensions latentes entre les Batshwa ou Pygmées et les Lubas dans le territoire de Manono. Puis, les deux communautés avaient formé des milices et les combats s’étaient par la suite propagés aux territoires de Kabalo, Kalemie, et dans le sud du territoire de Nyunzu.

Les Nations Unies ont fait état de plusieurs centaines de civils tués dans ces violences intercommunautaires, des dizaines de villages incendiés et des personnes déplacées, puisque, contraintes de quitter leurs milieux d’origines (villages) et leurs foyers.

Sans oublier des dizaines des femmes violées. D’où, une crise humanitaire sérieuse avec comme corollaire, l’extrême pauvreté.

Le dialogue était la seule issue préconisée

Au mois de mai 2015, à l’issue de notre mission effectuée dans cette nouvelle province de Tanganyika avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Rdc et patron de la Monusco de l’époque, M. Martin Kobler, nous étions arrivés à la conclusion que cette situation débordante des violences interethniques entre Lubas et Pygmées était un conflit profond à prendre avec beaucoup de sérieux.

C’était donc un conflit séculaire où les deux milices s’affrontaient de manière récurrente. La Monusco a toujours travaillé pour ramener la paix dans ce coin enclavé de la Rdc. Elle y a déployé une base opérationnelle temporaire, un bataillon béninois des casques-bleus de la Force de la Monusco à Nyunzu, qui a fait un travail remarquable malgré son effectif réduit.

Pour la MONUSCO, le dialogue politique inclusif était le seul moyen à préconiser pour une résolution durable à ce conflit.

Quant aux conséquences d’extrême pauvreté

En mai 2015 quand nous étions arrivés dans le territoire de Nyunzu-centre, dans la nouvelle province de Tanganyika, il y avait encore plus de 4.000 personnes, y compris des enfants et des femmes, qui avaient fui leurs villages à cause des violences, et qui y vivaient dans des conditions extrêmement précaires, voire inhumaines. Elles étaient entassées dans des bâtiments ruinés transformés en camp des déplacés et ne bénéficiaient que d’un peu d’aides de la part des agences humanitaires comme le HCR, le PAM, la Croix-Rouge, etc.

Cette situation a bloqué la vie économique à Nyunzu et entravé toutes les activités. Surtout que cette partie de l’ex Katanga a toujours été enclavée. Depuis, la vie est devenue intenable à Nyunzu. La population locale quant à elle, ne savait plus vaquer normalement à ses différentes activités par peur des représailles.

En plus de cette pauvreté extrême, la ville de Nyunzu est sans eau potable, sans électricité. La même situation s’observe dans le territoire de Mitwaba dans la nouvelle province du Haut-Katanga, qui comme Nyunzu, est également touché fortement par ce conflit entre les lubas et les pygmées, ces deux communautés qui s’entredéchiraient.

Voilà pourquoi, la solution à cette situation – avec un accord de paix signé par les notables des deux communautés – trouvée par les autorités politico-administratives et sécuritaires, tant locales, provinciales que nationales, doit-être saluée. Cela permet donc à la population de vaquer librement à ses multiples occupations de survie.

(Lepetit Baende)