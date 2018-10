Nouvel ambassadeur des USA en RDC: Mike Hammer disposé à travailler au renforcement des relations diplomatiques entre Kinshasa et Washington

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le nouvel ambassadeur des Etats Unis (USA) en RDC, Mike Hammer a déclaré qu’il est disposé à travailler au renforcement des relations entre Kinshasa et Washington, lors de la présentation, mardi, des copies figurées de ses lettres de créance au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu.

Selon l’Acp qui donne cette information, le diplomate américain a indiqué qu’il a échangé avec le vice-Premier ministre sur le renforcement de bonnes relations entre la RDC et son pays, soulignant que sa mission sera de travailler en vue d’améliorer d’avantage les relations diplomatiques historiques entre Kinshasa et Washington dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Il a souligné que dès sa prise de fonctions, il mettra l’accent sur la lutte contre Ebola et la santé, avant de révéler que les Etats-Unis ont prévu un soutien financier de l’ordre de 311 millions de dollars américains au système de santé congolais. « J’espère connaitre le grand pays, le Congo avec sa musique et son football, et j’espère que j’aurai l’opportunité de connaître tout cela », a-t-il souligné en substance.

Pour sa part, le vice-Premier ministre a salué la prédisposition du diplomate américain à travailler à l’amélioration des relations entre les Etats-Unis et la RDC, notamment dans le cadre des Nations Unies, les Etats-Unis étant membre permanent du Conseil de Sécurité où la question congolaise est discutée de manière permanente. Il s’est montré disposé à travailler avec ce diplomate pour le renforcement des relations entre Kinshasa et Washington.

JMNK

