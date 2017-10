Nord-Kivu : un dispositif sécuritaire de la MONUSCO

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La situation sécuritaire au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, a été évoquée au cours de la conférence de presse des Nations-Unies de ce mercredi 11 octobre 2017. L’on retiendra à cet effet que la mission onusienne a mis en œuvre un dispositif sécuritaire capable de répondre aux attaques et de maintenir une forte pression sur les groupes armés. Ce, afin d’assurer la protection de la population et d’intervenir en appui aux Fardc.

Déjà mardi, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations-Unies, David Gressly accompagné du commandant adjoint de la force et du commandant de la 3eme zone de défiance des Fardc, s’est rendu à Beni pour faire le point sur la situation sécuritaire dans ce territoire.

La Monusco a, par la même occasion, rappelé sa mission qui est entre autre la protection des civils dans les zones caractérisées par un regain de violences.

Badi

