Nord-Kivu : trop de tracasseries policières à Goma

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les tracasseries policières deviennent de plus en plus monnaie courante à Goma, dans le Nord-Kivu. Des éléments incontrôlés de la PNC sèment la terreur dans les quartiers des communes de Karisimbi et Goma. Un journaliste local a été victime de cette insécurité dans la nuit de mardi à mercredi MIKENO.

Marty Dacruz Olemba