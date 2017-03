Nord-Kivu: Trois corps des civils tués par les ADF découverts à Beni

Dans un communiqué publié vendredi 03 mars dernier, le Centre d’étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l’homme (CEPADHO) affirme avoir appris « avec une très grande consternation », la découverte de trois corps sans vie des civils tués par les rebelles ougandais de l’ADF-Nalu au point kilométrique 28, dans la localité de Mamundioma, sur l’axe Mbau-Kamango, secteur de Beni-Mbau, au Nord du territoire de Beni.

En effet, c’est dans l’après-midi de Jeudi 02 mars courant qu’ont été retrouvés ces corps sans vie de MM. Luc Mathe Kitsamulu (infirmier), Mbusa Mazumbe (charpentier) et Asifara Mumbere (Taximan) disparus sur la route Mbau-Kamango depuis mardi 21 février dernier. Selon les informations parvenues au CEPADHO, les victimes qui quittaient Beni pour Kamango avaient été embusquées par les rebelles ADF. Ces derniers les avaient tués, abandonnant leurs corps et leur moto à plus ou moins 1 km de la route.

Bien que les rebelles ADF aient relâché dimanche 26 février dernier cinq otages sur les six civils kidnappés dans leurs champs le 13 février à Nyaleke/rive-gauche (13 km-Est de Beni), le CEPADHO rappelle que

*les terroristes ADF continuent de tuer à leur gré des civils innocents. « Notre organisation attire l’attention des autorités et particulièrement des FARDC sur la stratégie d’accalmie que simule l’ADF depuis peu, en imposant à l’Armée une sorte de trêve dont l’objectif n’est que pour l’ennemi de se réorganiser ».

Dans son communiqué, le CEPADHO encourage les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à intensifier les patrouilles en profondeur et à veiller sur la protection des villes et des agglomérations, afin d’éviter toute surprise désagréable de la part des ADF ou de leurs alliés. « A ce moment où se poursuivent à Beni les procès contre les ADF et leurs alliés, le CEPADHO exhorte les FARDC, la MONUSCO et la population à une très grande vigilance », conclu le communiqué.

(Lepetit Baende)