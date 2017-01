Nommé Secrétaire Exécutif Provincial PPRD/Kasaï: Marc Manyanga pour la cohésion et la constance en politique

Nommé Secrétaire Exécutif Provincial du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie « PPRD » Kasaï, le Gouverneur Marc Manyanga Ndambo a été présenté hier mercredi 25 janvier 2017, à ses camarades du Parti. La cérémonie du jour, une initiative interne du Parti, selon l’ex-fédéral PPRD Tshikapa, consiste en la présentation du tout nouveau patron du parti présidentiel au Kasaï.

C’est devant des militantes et militants, hommes et femmes, mandateurs du parti, et partis frères que le nouveau Secrétaire Exécutif Fédéral du PPRD nommé depuis le 17 novembre 2016, a été présenté officiellement devant la permanence du PPRD décorée aux couleurs du PPRD.

Lecture de la décision de la nomination faite, l’ex-fédéral Adjoint PPRD Tshikapa, l’honorable François Madila Kalamba a circonscris l’événement du jour avant de réitérer son soutien au nouveau Secretaire exécutif du PPRD. Par cette nomination, le Secrétaire général du parti a unifié les deux fédérations du Kasaï pour en faire une, placée sous la responsabilité de l’actuel Gouverneur en qualité de Secrétaire exécutif fédéral.

Marc Manyanga a placé son mandat au Secrétariat Exécutif PPRD/fédération du Kasaï sous les signes de la cohésion et de la constance en politique. Cohésion parce qu’il ne s’estime pas un devin, il va faire la politique avec tous ses camarades pour construire le Parti à partir du présent pour mieux le projeter vers l’avenir. Il ne devra pas se croire dans une autosatisfaction, étant donné que l’objectif d’un parti politique est la conquête du pouvoir pour le préserver le plus longtemps possible.

Le Secretaire exécutif provincial/PPRD fédération du Kasaï a rendu un hommage mérité à l’initiateur du Parti, Joseph Kabila Kabange, qu’il considère comme un modèle à suivre à travers ses attributs, notamment le souci constant de la paix, c’est donc sur ce modèle que Manyanga invite tous les militants à travailler.

Selon lui, l’initiateur donne le modèle de l’unité et de la cohésion, il est donc grand temps qu’au sein du PPRD/Kasaï que l’on puisse penser les plaies de divisions, des indifférences pour construire un Parti fort. Manyanga prend l’engagement d’œuvrer pour faire rayonner et consolider le parti à travers la province. Le PPRD entant qu’un grand parti, il ne fermera pas la porte aux divergences, surtout celles constrictives, précises son patron au Kasaï. Marc Manyanga a eu des mots justes pour remercier le Secrétaire général du parti pour l’avoir confié cette lourde tache pendant cette période cruciale caractérisée par l’organisation des opérations liées au processus électoral. Pour conquérir le pouvoir, le tout nouveau Secrétaire Exécutif Provincial PPRD Kasaï a appelé ses camarades à un enrôlement massif au moment venu. L’ambiance était de fête et de joie devant la permanence du Parti cher à Henri Mova.

(Lukengu Laurent/Tshikapa)