Ngaba : le phénomène ‘’kuluna’’ a du vent en poupe

Une fois de plus la population de la commune de Ngaba a vécu des moments de terreur. Ce, à cause des inciviques appelés ‘’kuluna’’ qui se sont donné en spectacle en semant le trouble ce jeudi 10 août, dans la soirée.

Ngaba a toujours été une zone rouge : le banditisme y règne. A voir les faits, un malentendu entre deux jeunes, qui date de la semaine passée, a tourné à un règlement de comptes entre deux écuries.

Les principales avenues concernées sont Lobo, Bokala, Botulu et un peu plus loin à Kidima. Et Comme d’habitude, la police, en retard où ce produit l’événement, a pu calmer la situation 45 minutes après.

La population confirme que ce phénomène est monté en puissance depuis l’évasion à la prison centrale de Makala. Raison de plus pour collaborer avec la police et dénoncer tout auteur de banditisme.

Addy Kitoko