New-York: Face-à-face She Okitundu-Reynders

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En marge de la 73ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU, le VPM et ministre congolais des Affaires Étrangères et de l’intégration régionale et son homologue belge se sont parlés 48 heures avant la rencontre entre Joseph Kabila -Charles Michel. Pour notre source, c’était plutôt un échange de toute franchise : Léonard She Okitundu, en fin diplomate, a recadré un Didier Reynders très actif ces derniers temps en matière de politique intérieure au Congo -Kinshasa et son processus électoral. On l’a vu en Afrique du Sud, en Angola et au Congo-Brazzaville parler de la Rdc sans les Congolais. Comportement qui a suscité la colère de Kinshasa.

Mais au-delà des rencontres de New York, un constat s’est dégagé : des milieux influents en Belgique ne semblent pas être favorables au bras de fer entre Bruxelles et Kinshasa. Et le chef de la diplomatie belge l’a déjà bien compris. Par ailleurs, Kinshasa, grâce à sa diplomatie proactive, a fait annuler une rencontre dite de haut niveau sur la situation en Rdc ; rencontre qui était prévue le vendredi 28 septembre 2018 en marge des travaux de l’Assemblée Générale de l’ONU. Selon le chef de la diplomatie congolaise, son pays n’a pas été associé à la préparation de cette réunion.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.