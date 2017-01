Nestor Lukimi parlant de l’héritage de M’Zee Laurent Désiré Kabila : M’Zee a compris le sens de notre hymne national Debout Congolais, Lumumba aussi

A l’occasion de l’an 16 de la disparition de M’Zee Laurent Désiré Kabila, l’expert en développement communautaire, M. Nestor Lukimi Nghemi a évoqué, dans un entretien à la presse, ‘’l’héritage de M’Zee à la lumière de l’hymne national, Debout Congolais’’ : Qu’avez-vous compris de l’héritage de M’Zee Laurent Désiré Kabila ? Qu’est-ce qui en reste à ce jour ?

‘’Le message que je donne, si les Congolais veulent se l’approprier, tant mieux. Toutefois, moi je m’adresse aux Africains’’, a précisé l’orateur. Et d’ajouter : ‘’Si les gens comprenaient l’hymne national le ‘’Debout Congolais, il n’y aurait même pas d’opposition politique. Car les deux premières phrases de l’hymne national disent : ‘’Unis dans le sort’’, ‘’Unis dans l’effort. Alors, si les gens sont unis, qui va s’opposer à qui ?

Les CPP, un modèle d’organisation de la société

Sur le plan politique, il y avait les comités du pouvoir populaire, CPP. Pour rappel, j’étais Vice-président du CPP au quartier Mfumu Nkento au quartier Kingasani /Terminus, dans la commune de Kimbanseke. Sur le plan économique, il a recommandé aux Congolais de se pendre en charge. Sur plan sécuritaire, les comités d’autodéfense populaire. Ce qu’il y avait au niveau national, était représenté également à la base (les ministères). Tout rapport dans un secteur donné, était acheminé au sommet (au niveau national). A l’exemple du ministre de l’Intérieur du quartier qui envoyait son rapport au ministre de l’Intérieur national. Et en un laps de temps, celui-ci recueillait pour son seul secteur, une multitude de rapports venus des quartiers. Entre le sommet et la base, c’était la concorde.

Quid de l’hymne national

Nous ne comprenons pas notre hymne national. Pourtant, c’est notre programme de société. Toutefois, M’Zee avait compris, Lumumba aussi. Quand ce dernier avait décrié l’idée de la balkanisation, il s’appuyait sur le ‘’Debout Congolais’’ qui dit : ‘’Unis par le sort’’. C’est dans la première phrase de notre hymne national. En effet, le Maître de la Création a voulu que les gens soient dans tel périmètre, qu’ils aient cela en commun. Et quand les autres viennent arracher des périmètres, c’est alors qu’il y a des guerres, les gens s’entretuent. Dieu a donné aux gens le pouvoir consensuel de se mettre ensemble. En ce qui nous concerne, la Société civile devrait être là pour orienter les politiciens. Mais hélas !

‘’Unis dans l’effort’’

Pour le développement de la RD Congo, M’Zee avait appuyé son message sur la communion des efforts, tel que le préconise l’hymne national ‘’Debout Congolais’’. En effet, si les gens avaient compris le sens de ‘’se prendre en charge’’, on ne serait pas comme ça : manque d’emploi, sous-emploi, emploi éphémère, etc. Si les gens pouvaient se mettre ensemble et créer une entreprise, la vie d’une telle entité continuerait après la mort de l’un des promoteurs. Si par contre une seule personne monte une entreprise, sa disparition consacrerait la fin même de l’affaire. J’en veux pour preuve certains orchestres de chez-nous qui avaient autrefois bougé le monde. Il s’avère qu’à la disparition du leader, tout s’arrête. Si les gens pouvaient s’unir comme nous l’a recommandé M’Zee, l’on n’aurait pas besoin de nous rebattre les oreilles pour l’inclusivité. Et, à la rigueur, ni opposition ’y aurait même pas de partis politiques. Quand les gens comprendront le contenu de notre hymne national, ce sera un nouvel envol pour notre pays. Je dirais même que notre hymne national est international. Dans cet ordre d’idée, on peut dire : ‘’Debout Français’’, ‘’Debout Américain’’, ‘’Debout Nigérien’’, ‘’Debout Malien’’, ‘’Debout Libyen’’ ‘’Debout Soudanais’’, … ‘’Le message que je donne, si les Congolais veulent se l’approprier, tant mieux. Toutefois, moi je m’adresse aux Africains’’, a précisé l’orateur.

(Payne)