Négociations directes: L’ accord enfin trouvé!

Les discussions ont été particulièrement âpres. Signataires et non signataires de l’ accord de l’ OUA sont enfin parvenus à tisser les ponts par-dessus leurs différences. En clair, un addendum au compromis a été trouvé entre parties prenantes. A la plénière de ce vendredi présentée comme celle de toutes les chances, les participants se sont mis d’ accord notamment sur la gestion de la primature. D’ après le consensus qui s’ est dégagé, le prochain locataire de l’ hôtel du gouvernement sera un membre du rassemblement, tout comme le numéro 1 du conseil de suivi de l’ accord. A noter que cette période intérimaire sera assurée, comme on le savait déjà par le président Joseph Kabila. A en croire l’ ébauche du compromis, les institutions, cas des assemblées nationale, provinciales et du le sénat devront subir aucune retouche. Pour ce qui est des élections, elles se tiendront en décembre 2017, la présidentielle couplée aux législatives. Sur la question de la décrispation politique, le rassemblement a présenté sept cas emblématiques dont quatre ont trouvé solution. Les trois autres restent en études. D’ après nos informations, 20 cas de détenus ont trouvé solution alors que 11 seront soumis au pouvoir discrétionnaire du chef de l’ État. Les travaux sont en cours mais d’ après la Cenco, la signature du document interviendra ce samedi avant-midi.

