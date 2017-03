Naeem Ahmad Bajwa : « La femme a les mêmes droits que l’homme dans l’Islam»

Mois de mars, mois de la femme. C’est donc saisissant cette opportunité que l’Amir de la communauté musulmane Ahmaldiyya en Rd Congo a parlé de la place de « la femme dans l’Islam », allusion faite autour du thème de la Journée internationale 2017 : ‘’Egalité sans limites’’. C’était lors de l’émission Religion et Société, du samedi 4 mars 2017, sur la Rtga World.

Avenir : Qu’entendez-vous par le mot ‘’femme’’ ?

Amir : une créature de Dieu, tout comme nous. Avec tous les droits que Dieu a prévu pour elle. Le saint coran a bien dit cela qu’elle a des droits ; elle a aussi des devoirs.

Que dites-vous d’entrée de jeu à ceux qui pensent que la femme n’a pas beaucoup d’importance, elle est relayée au second plan même dans la mosquée ?

C’est plutôt dans l’islam, et uniquement dans l’islam que la femme a beaucoup de droits. Il suffit de voir comment la femme était traitée avant l’islam pour vous en rendre compte. En effet, en lisant plusieurs références bibliques (1Pierre 3 : 3 ; 1 Timothée 3 : 9 ; 1Corinthiens 14 : 34 ; 1Corinthiens 11 : 9,…ne pas faire la beauté, garder silence, la femme a été créée pour l’homme ; je ne permets pas à la femme d’enseigner, …) on voit que tous les droits revenaient uniquement à l’homme. Jusqu’au 19 siècle, la femme n’avait pas des droits comme l’homme. Pourtant, c’est la femme qui est mieux placée pour encadrer. Avec l’islam, on traite cette question de la femme en tant que maman, sœur, fille,… ‘’Si quelqu’un a deux filles, et les encadre bien, je lui donne les bonnes nouvelles du paradis’’, a dit le saint Prophète pour encourager l’éducation des filles. Ou encore ‘’le paradis se trouve sous les pieds de vos mamans’’. Et d’ajouter : ‘’les bontés de Dieu passent par votre respect envers la maman’’.

Par rapport à l’homme, la femme n’est –elle pas relayée au second plan, derrière les rideaux même dans la mosquée ?

Les femmes ne sont pas relayées au second plan. En Islam, la femme est quelque chose de très précieux. On revêt le téléphone, on garde l’argent dans des coffres forts, la reine d’Angleterre a toujours ses gans, on protège ce qui a de la valeur… il faut donc que l’homme garde et protège la femme, sans l’exposer. L’homme doit la prendre en charge. Toutefois, elles des tâches spécifiques, moins dures, à remplir (enseignante, médecin, avocate, ingénieur,…) tout en ayant les mêmes droits que l’homme. Là où on mélange les hommes et les femmes, les résultats sont déplorables. Et puis, il n’est pas bon d’être mélangés hommes et femmes pendant la prière. Nos sentiments conduiraient à la distraction.

Nous référant au thème de la JIF 2017, que pensez-vous de l’égalité homme-femme dans l’islam ?

Ce thème parité ou ‘’Egalité sans limites’’, montre la contradiction entre le dire et le faire. Il y a différence entre les deux. Et c’est Dieu qui a fixé des limites. Ce n’est pas de la discrimination. Lire le chapitre 3, verset 36 du saint coran.

Pourquoi les musulmans se marient-ils à plusieurs femmes (polygamie) ? La femme peut-elle aussi de marier à plusieurs hommes (polyandrie) ?

Avant l’Islam, la femme était maltraitée. Abram, David, Salom,… avaient plusieurs femmes. Et même Jésus est sorti d’une lignée polygamique. Avec l’islam, on a mis de l’ordre. En cas de besoin, telle la stérilité, on peut aller jusqu’à quatre femmes. Il y a 55% des femmes dans le monde, des millions des femmes resteront célibataires avec la polygamie. Après décès du conjoint, le remariage, oui. Quant à la polyandrie, non (proverbes 5 : 15 et 16). Le divorce est autorisé, mais pas voulu par Dieu.

Avez-vous un message pour toutes les femmes qui nous suivent et celles qui nous lisent ?

Les femmes, en tant que mamans, sœurs, mères et filles sont l’avenir de la société. Tout le monde doit l’aider à observer ses droits et devoirs. L’homme doit prendre la femme en charge, en grande partie et être compatissant envers elle. Le paradis se trouve sous les pieds des mamans.

(Emmanuel Badibanga)