Musique: RDC traîne les pieds, la rumba cubaine patrimoine de l’humanité

Le représentant de l’Unesco en RDC l’a dit aux micros des journalistes. Abdouramane Diallo a souligné que les deux Congo et l’Angola doivent continuer leur démarche pour faire inscrire la rumba congolaise ou africaine sur la liste des patrimoines immatériels de l’humanité.

Abdouramane Diallo indique dans cette interview : « Effectivement, le Cuba vient de faire inscrire la rumba cubaine sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité et ça s’est passé à la fin de l’année 2016, au siège de l’Union africaine en Ethiopie. Donc, le Cuba a fait inscrire l’élément immatériel intitulé rumba cubaine. Il est vrai que les deux Congo voisins associés à l’Angola ont entamé une démarche dans laquelle ils ont indiqué leur intention de faire inscrire la rumba africaine ou congolaise au patrimoine immatériel. Au niveau de la RDC, des discussions sont en cours, initiées en son temps par l’ancien Ministre de la culture Banza Mukalay, un comité avait été mis en place, dirigé par le professeur Yoka Lye. Voilà, nous sommes informés qu’il y avait aussi des échanges entre les deux rives du fleuve Congo, pour travailler sur ce dossier”.

Le sort de la rumba congolaise ? Répondant à cette préoccupation, Ce représentant de l’Unesco en Rdc regrette un peu que les deux Congo aient traîné les pas. ” Entre temps, l’Unesco reconnait que le Cuba a fait déjà cette inscription. Et la démarche de deux Congos et l’Angola ne doit pas s’arrêter, ils doivent poursuivre les efforts pour faire inscrire la rumba, en sachant que les experts auront à qualifier celle-ci. Je ne sais pas si elle sera appelée la rumba originelle, la rumba africaine ou la rumba congolaise tout court. Malgré que la rumba cubaine soit inscrite, les trois Etats d’Afrique ont toujours la possibilité de faire cet exercice.

Rappelons que c’est depuis le mercredi 30 novembre 2016 que la rumba cubaine est devenue patrimoine culturel immatériel de l’humanité. La rumba cubaine est constituée de : chants, mouvements, gestes et sa musique symbole d’expression de résistance et d’estime de soi qui évoque également la grâce, la sensualité et la joie de rapprocher les individus.

(Onassis Mutombo)