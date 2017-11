Musique chrétienne: Maestro Ambroise TOKO KWANZAMBI lance l’opus ‘’ZABURI’’

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’auteur-compositeur de l’œuvre littéraire et musicale, Ambroise Toko lance son album ‘’Zaburi’’. Écrit par lui-même Maestro Toko Ambroise et exécuté par la chorale Chœur la grâce de Kinshasa. Zaburi est un album écrit en swahili qui veut dire Psaumes. Cet album comprend dix (10) titres, le tout écrit et présenté en swahili, une langue parmi les 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. C’était vendredi 25 novembre dernier que le Maestro a lancé ce titre qu’il appelle œuvre littéraire avec grande renommée internationale. La cérémonie a commencé à 19h 30’ jusqu’à 20heures 30 minutes, au Centre Wallonie Bruxelles. C’était en présence de la délégation de Wallonie et de la collaboratrice de l’initiative, du professeur à l’institut des arts, père Bokia et de plusieurs participants.

‘’Zaburi’’ qui veut dire les psaumes a été proposé dans le style de NEGROFOLK, un style de musique ayant quelques éléments communs sociaux américains. Le Maestro a dit que Zaburi est un œuvre littéraire qui vient enrichir les Africains, pourquoi pas le monde. il a passé dix (10) ans comme professeur à l’Institut national des Arts, INA et comme il a constaté que dans la musique du type chorale, il y avait un vide, il s’est donné à réaliser cette œuvre littéraire les « Zaburi ».

Signalons que l’artiste musicien du type chorale d’une grande renommée a obtenu plusieurs fois les titres honorifiques à travers le monde. Il obtiendra ce 28 novembre à Brazzaville, le prix optimum Cantor. Cet auteur compte à ses titres 275 prestations à travers le monde. La chorale ‘’chœur La Grâce’’ aura une tournée au mois de mai 2018, en Europe et précisément en Belgique, en France, en Allemagne. En juillet, le groupe est attendu à Pretoria en Afrique du Sud.

(Grâce Nlemvo /stagiaire)