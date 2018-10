Musique chrétienne: La chanteuse Nana Lukezo en concert ce 20 octobre 2018 à Paris

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Nana Lukezo est une chanteuse chrétienne qui a choisi de faire sa carrière dans le Vieux-continent. Bien que paraissant continuellement jeune, elle accumule plusieurs années de bonne prestation qui lui a valu de nombreuses considérations de la part des connaisseurs.

Ainsi, se retrouvant avec d’autres chanteuses chrétiennes qui l’accompagne telles que Grâce Mbongo, Mamy Nzungu, Georgina Guede, Samira Adzabe ainsi que les chanteurs O’Nel Mala et Joseph Moussio, ils vont se produire le 20 octobre 2018 à l’Eglise de Dieu de Pentecôte située au 7, rue Maximilien Robespierre 93130, Noisy-le-Sec. Arrêt Noisy-le-Sec, Tramway Noisy-le-Sec. Entrée 15€ plus 1 CD offert.

Kingunza Kikim Afri/Cp

