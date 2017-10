Musique chrétienne « Jésus le victorieux »réussit sa sortie sur le marché

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La sœur Nancy Odia a procédé, dimanche 15 octobre courant, à la sortie officielle de son deuxième album intitulé « Jésus le Victorieux ». C’était en la salle Fal Bob située à Bakayawu dans la commune de Bandalungwa. Cela en présence d’un grand public venu de partout de Kinshasa pour se procurer cet ensemble de belles et édifiantes mélodies.

L’album se trouvant déjà sur le marché du disque, a connu un succès lors de son lancement dernier et vient en même temps enrichir nos cultes avec la victoire.

Signalons que la soirée de cette sortie officielle, sous les mélodies balancées, a mené les mélomanes de la bonne musique dans la présence de Dieu et dans une atmosphère du Saint Esprit.

Après la consécration de l’artiste et son album par des hommes de Dieu, Nancy Odia connue sous différente facette, a livré un mini concert en live, avec son groupe « DIGRA », exécutant quelques titres de son album : J’irai là-bas ; Makila, jamais tout seul ainsi que la chanson phare : Jésus le Victorieux qui bat déjà son record depuis quelque temps sur le marché du disque. Dans tous ces chants prestés, la vedette de L’Eternel a véhiculé deux messages puissants ce soir-là, de l’œuvre de la croix. Elle a, par ailleurs, exhorté toutes les personnes présentes à ne jamais oublier l’œuvre de la croix. Puis un autre message a été celui de redonner l’espoir aux cœurs brisés, elle a invité le public à pouvoir consommer cet album.

Pouvez-vous nous livrer vos impressions après la sortie de votre album ?

C’est vraiment une première sortie, je me rends compte que c’est un bon début, le Seigneur a agi comme on s’y attendait, je crois que le message de la chanson Jésus le Victorieux est passé, c’était ça mon plus grand souci. Si dans la salle il y a eu une seule personne qui a été touchée, qui a vu la main de Dieu dans sa vie après avoir dansé et chanté avec nous, pour moi le but a été atteint dont je loue l’Eternel parce qu’il a fait la manière dont nous nous sommes attendus.

Dites-nous, c’est quoi le message que vous lancez à vos fans ?

Moi, je leur dis ceci : il faut apprendre à proclamer la victoire de Jésus–Christ. Souvent, nous mettons un accent sur les problèmes qui nous préoccupent, sur ce qui ne va pas et nous oublions de mettre un accent sur la personne qui apporte la solution à ce problème. Pour une fois au lieu de chanter toutes les difficultés de la vie qu’endurent les gens dans la vie sociale, et qui aiment attendre entre autre le mariage, le célibat, la pauvreté, la misère, je dis stop et invite tout le monde qui passe par des moments difficiles à pouvoir chanter Jésus.

Il sied de signaler que ce fut une journée de forte adoration ainsi que de louange à Jésus.

(Sarah Bukasa, RTGA World)