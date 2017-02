Musical Top News de la semaine

*Koffi Olomide « Trump » chante l’amour

C’est ce samedi 18 février que Koffi Olomide « M. Trump » a choisi de faire plaisir à tous ses mélomanes, dans le cadre de la fête de la Saint Valentin au chapiteau du complexe GB de la Gombe dans un spectacle « Tchatho Bal pour les valentins et valentines» . Le président du groupe Quartier Latin International, auteur du dernier album , va procéder le 8 mars prochain , journée de la femme , à la sortie officielle de son sigle « Nuiquetance » contenant au total trois titres et deux génériques dont une chanson dédiée aux femmes. Entretemps, il contribue à l’épanouissement de la jeunesse musicale congolaise à travail un nouvel studio Koffi Central ouvert aux interessés.

*St Valentin O’Petit Marseillais chez Nikita Mayimbi

La fête des amoureux a été savourante et époustouflante le mardi 14 février dernier à l’espace « O’Petit Marseillais » entrée Académie de Beaux-Arts Humanités sur Haut Commandement chez Nikita Mayimbi la marseillaise de Jamo. A l’occasion, il y a eu inauguration du nouveau concept « Bar dansant punch » offert aux dames. Des visiteurs ont découvert une ambiance originale en décoration et ont profité d’apprécier le concours défilé élection Miss Marseillaise de l’année 2017 au cours de laquelle plusieurs productions festives sont prévues.

*Robely de Bana System confirme la clôture du tournage des clips de « l’histoire continue… » à Kinshasa

L’artiste chanteur Robely de l’orchestre « Bana System » héritage musical du Feu Jean de Dieu Bialu dit « Madilu System le Grand Ninja », confirme la clôture du tournage de clips des chansons contenues dans le nouvel album intitulé « l’histoire continue » qui sera lancé au mois d’avril de cette année. Sous la production de Let’is Madilu basé en Suisse. Bovic Badio (président), Robely et Christian ont composé de nouvelles chansons. Pour rappel, cette année 2017 , l’on commémore les 10 ans de disparition de Madilu System. Ce tube contient aussi des chansons à succès telles : « Kupanda », « Magaly », « Biya », « Si je savais ça » et « juste un peu d’amour ».

* L’an III de King Kester renvoyé au 17 février 2017

Pour des raisons d’ordre organisationnel, les manifestations de productions et de commémoration de l’an III de la mort de l’artiste musicien King Kester Emeneya ont été reportées pour vendredi 17 février 2017 , à en croire notre source. Néanmoins, une messe d’action de grâce et dépôt de gerbes de fleurs à sa tombe de Nécropole entre Ciel et la Terre ont eu lieu le 13 février dernier .

(Par FRANCK AMBANGITO)