Motivations et choix des amis sur Facebook : Quand le couple fait preuve des divergences

Comme toute nouvelle technologie, les réseaux sociaux, particulièrement Facebook amènent leur double facette d’utilisation. La première est totalement professionnelle et utilitaire. La seconde est liée à la détente et parfois vire à la bêtise. Les jeunes gens et filles kinois sont particulièrement friands de cet espace qui leur permet de s’étaler, dire n’importe quoi et échanger des photos et autres documents que chacun juge importants. Ne pouvant pas se concentrer sur un magazine et le dévorer à pleines dents pour son instruction, le jeune kinois se rabat sur son Facebook où toutes sortes d’informations lui arrivent. A-t-il le discernement et le niveau nécessaire pour faire la part des choses entre les vraies et les fausses informations ? Voilà le dilemme de ce réseau où n’importe qui peut mettre n’importe quoi et abuser de la bonne foi de ses amis.

Quand la jalousie fausse tout…

Il est courant de voir l’homme et la femme consulter séparément les réseaux sociaux, chacun selon son emploi du temps, ses préoccupations, son humeur et même son rythme d’activation de crédit-forfait. Voilà pourquoi, quelquefois, le couple n’a même pas le temps de se parler durant de longues heures dans la même maison. Chacun lit les informations qui le concernent selon son domaine d’activité. Il arrive aussi que les nouvelles de deux familles passent par Facebook, ce qui permet à chacun de dire un mot à son conjoint, partager la vie.

En jetant un coup d’œil sur la page de son mari, il peut arriver que la femme découvre d’autres visages qu’elle ne supporte pas au nom d’une jalousie réelle ou supposée. C’est le début des conflits. Et vice-versa. Les motivations et le choix du couple des amis sur Facebook ne peuvent pas toujours aller dans le même sens. Les échanges entre confrères ne peuvent toujours pas arranger le conjoint souvent hors-jeu. Si Facebook n’était utilisé que pour des raisons professionnelles, son impact négatif sur les familles serait moins ressenti.

A partir du moment où ce réseau social pénètre les sphères de la vie privée, la jalousie, la colère, la suspicion prennent place et causent toutes sortes de dégâts parfois irréversibles.

(Simon Kabamba)