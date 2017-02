Mort en martyr au festival Amani : Goma, Djo Paluku mis en terre

Le drame a bien failli gâcher la fête. Alors que l’ organisation réglait les derniers détails la veille de l’ ouverture officielle de la quatrième édition du festival Amani à Goma, un de ses bénévoles est lâchement abattu par un policier dans les circonstances encore floues. La tragique nouvelle gagne la ville mais ne remet pas en cause la tenue de l’ activité qui aurait réussi à réunir près de 5.000 festivaliers en 3 jours.

Après la clôture du festival intervenue hier, ce matin, c’ est tout Goma qui est mobilisé pour rendre hommages à la victime.

Derniers hommages à Djo Paluku, le volontaire de @festivalamani tué la veille de l' ouverture du festival. @onassismutombo @JeanPierreKAYE1 pic.twitter.com/69cIloBapt — RTGA WORLD (@RtgaWorld) February 13, 2017

Goma:Clôture du festival amani sous émotions avec la mort d'un volontaire victime de meurtre par un policier ivre et voleur. pic.twitter.com/SFOciXQpRm — Michel MOKARIA (@michelmokaria) February 13, 2017

Du haut de ses 30 ans, Norbert Paluku, surnommé « Djoo » est plus qu’ un fils maison. Marié et père de deux enfants, ce danseur très apprécié était co-fondateur du foyer culturel de Goma, partenaire du festival.

Mort en martyr, Djo n’ était pourtant pas la cible. Alors que le montage de la grande scène se terminait dans la nuit, un policier a usé de son arme en visant un jeune homme. Il s’appelle Ezéchiel Bandu, scout et également volontaire du festival. Selon plusieurs sources et témoins, ce dernier aurait refusé de lui céder le matelas qu’il réclamait avec insistance. Norbert Paluku aurait alors tenté de s’interposer et a été pris pour cible par le policier. Il a été tué. Touché par une balle dans l’ abdomen, le scout a été immédiatement transféré à l’hôpital Heal Africa de Goma où il a été opéré dans la nuit.

Bénévole du festival, Djo Paluku, est une figure très connue dans la ville de Goma. Co-fondateur du centre culturel, il est passé par le Conservatoire de Verviers (Belgique). Plusieurs personnalités ont assisté à ces obsèques et ont salué la mémoire d’ un homme qui s’ est sacrifié pour sauver son semblable.

#RDC : #Goma avec l'Hon Mutiri aux obsèques de Djoo Paluku,volontaire festival Amani. Profonde tristesse,consternation.A Dieu soit la gloire pic.twitter.com/3kHFady3Mj — Patrick Muyaya (@PatrickMuyaya) February 13, 2017

Jean Pierre Kayembe