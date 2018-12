Mobilisant pour la signification de la date du 5 décembre: Mi-Josée Majivuno Mokoli évoque les vertus de l’arbre

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’arbre est d’une grande utilité, selon la présidente de la Solidarité pour le développement de la RDC, SDRDC Ong/asbl, Mi-Josée Majivunu Mokoli. En effet, la journée de l’arbre qui se célèbre ce jour, 5 décembre 2018 à la direction des Forêts au sein du Ministère de l’Environnement, a été précédée d’une exposition accompagnée des conférences. A la SDRDC, il est prévu une participation effective à travers une exposition notamment par une variété d’arbres comme acia, terminalia, superba, eucalyptus, cituodova, verger, manguier, citronnier, mandarinier , avocatier, papayer etc. En effet, la présidente de la SDRDC/asbl qui s’est exprimée à cette occasion, a souligné les atouts de l’arbre qui sont entre autres, un moyen de lutter contre les érosions, le réchauffement climatique, un moyen de fertiliser le sol. Elle a indiqué, en outre, qu’au plan social, l’arbre joue un rôle dans la fabrication des médicaments. Elle assure la santé à travers les fruits, fournissant des vitamines. Et, au plan économique, l’arbre est d’une utilité dans la fabrication des papiers, des chaises, bref des meubles, a-t-elle relevé. Elle a aussi indiqué que la structure qu’elle préside remonte au 20 juillet 2001. Parmi ses activités figure le reboisement agro-sulvo-pastoral. La structure, a-t-elle renchéri, dispose des sites à Songololo au Kongo central et au plateau Bateke à Maluku. Parlant des objectifs poursuivis : la contribution au développement intégral et durable des populations de la Rdc tant sur le plan mental, moral que social notamment le soutien des efforts des collectivités et des communautés locales dans leurs actions du développement des entités ; encourager l’exercice de la solidarité et du bien –être social entre les populations des provinces dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement, de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage entre autres. Au plan des perspectives d’avenir, il y a lieu de souligner la création d’un puits carbone, l’installation des centres hospitaliers, des écoles techniques, des unités de transformation des produits divers.

Mangebe Basile, cp

