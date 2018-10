Mise en œuvre de l’Accord de la Saint-Sylvestre: La vérité de Joseph Olenghankoy

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Président du Conseil national de suivi et d’évaluation de l’accord du 31 décembre 2016 (Cnsa), Joseph Olenghankoy dit avoir été rejoint par les membres du Conseil de sécurité qui ont insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre effective, rapide et de bonne foi de l’Accord de la Saint-Sylvestre, notamment les mesures de décrispation ainsi que le respect des droits fondamentaux parmi lesquels la liberté de manifester. Quel sera alors l’issue du processus électoral en cours si cette recommandation n’est pas prise en compte, se demande le président du CNSA qui nourrit l’ambition de relancer l’Accord de la Saint-Sylvestre, seule voie de recours pour une stabilité durable de la RDC.

Au sujet de son silence, pendant qu’il y a plusieurs questions d’actualité qui nécessitent son intervention, Olenghankoy se veut philosophe. « Les hommes n’entendent pas la voix de Dieu ? Et pourtant il agit. Je pense que le silence est un allié, même si parfois, il peut trahir. La réalité est qu’on ne peut pas être au chevet du malade pour faire des bruits. La conséquence peut-être grave. Le CNSA existe à la suite d’un Accord parce que le pays fait face à des problèmes. Le sens d’État, c’est aussi parler mais seulement dans l’utilité », dit-il.

A-t-il réellement les mains libres pour s’exprimer, lorsqu’on sait que le CNSA n’existe pas juridiquement ? « Il faut faire la part de choses. Olenghankoy, jeune turc, bouillant, c’est dans la casquette d’homme politique. Et c’est différent avec Olenghankoy homme d’État comme président du CNSA. L’Accord ne contraint pas le CNSA à attendre la loi organique pour fonctionner. C’est un Accord politique. Ça prendra le temps que ça prendra, mais entretemps, le CNSA va fonctionner. Et déjà ses membres sont issus de plusieurs composantes. Ils forment aujourd’hui un seul corps. La preuve, nous avons apporté de solutions à plusieurs questions…, se félicite-t-il.

Au sujet de son adhésion ou pas du FCC, le président des FONUS répond qu’il est au CNSA sur base d’un Accord. « Je me fais le gardien dudit Accord. Je ne peux pas quitter le Rassemblement de peur de tuer l’accord. La politique c’est comme le mariage. Ce n’est pas l’anneau au doigt qui explique l’amour, c’est plutôt le cœur. On ne peut pas interdire aux gens de se regrouper dans une organisation… On ne peut pas non plus les obliger à adhérer ».

Quid des préalables de l’opposition

A cette préoccupation, il pense que la mission du CNSA, c’est de toujours dialoguer. « Le processus réunit des acteurs de plusieurs horizons politiques. Ce n’est quand même pas évident que tous regardent automatiquement vers la même direction. Le CNSA fait son travail et continue de le faire. Et parmi ses recommandations, il y a celles qui sont déjà appliquées. Cependant, il y a encore à faire, notamment avec la question de la décrispation politique. On va se mettre jusqu’au bout pour que cela soit appliqué », assure-t-il, avant d’ajouter que le fait que déjà que le président Joseph Kabila ne soit pas candidat, c’est un premier acte de décrispation. Ce geste est d’une grande dignité. C’est la victoire pour le peuple. En politique, même s’il reste quelques secondes, il y a de solutions qui peuvent toujours arriver. Il n’y a pas d’impossibilité. Des prisonniers, des exilés, nous allons nous battre pour leur liberté. La frustration amène toujours à la révolte. C’est ce que nous devons éviter. Le CNSA va présenter la carte de la paix dans tous les camps : Pouvoir et Opposition. C’est cela notre rôle.

JMNK

