Misant sur la reprise de ses activités musicales: Kiamwangana Mateta annonce la résurrection de l’« Immortel Vévé»

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

De nombreuses années viennent de passer depuis que le groupe « Immortel Vévé » du Pdg Kiamwangana Mateta connu sous le sobriquet de « Verckys » est entré dans une longue léthargie. Cela est dû selon le vouloir de son mentor, le PDG Kiamwangana Mateta. Cependant, après mille et une réflexions, ce dernier vient de décider la résurrection sur ces cendres de l’orchestre « Immortel Vévé ».

Liant l’acte à la parole, ce groupe musical se prépare à reprendre la place qui fut la sienne il y a quelques années. Avec un riche répertoire dont on dit qui ne tarira jamais du fait de la détermination de sa tête d’affiche qui est un auteur-compositeur de première force, les connaisseurs ne doutent pas qu’une fois sa sortie officielle consommée, le groupe cher à l’homme aux poumons d’acier va égayer ses nombreux fans à travers de nombreuses productions ponctuelles dans la capitale congolaise. En commençant par son propre sanctuaire le « Vévé Center » situé au croisement des avenues Bongandanga et Kasa-Vubu dans la commune du même nom. Quant à ses séances de répétition, celles-ci se tiennent au même endroit le lundi, mercredi et vendredi.

Possédant plusieurs équipements de musique ainsi qu’un studio d’enregistrement de bonne qualité, les amateurs de la bonne musique de cette formation musicale ne doutent pas que dans le premier semestre de l’année prochaine, le marché sera inondé par quelques tubes emballants comme ce fut le cas jadis avec la chanson anthologique « Nakomitunaka » du Pdg Verckys qui a fait le tour du continent noir.

(Kingunza Kikim Afri)