Ministre des Sports: Papy Niango concocte des stratégies pour venir à bout des Diables Rouges à Kinkala

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

En prévision de la rencontre Diables Rouges-Léopards comptant pour les éliminatoires de la 8ème édition de Championnat d’Afrique des Nations phase aller prévue le vendredi 11 Août à Kinkala, le ministre des Sports a rassemblé hier en début d’après-midi dans son cabinet les délégués des structures de soutien aux Léopards qui ont de tous les temps accompagné les fauves de la RdC .

Il était essentiellement question d’arrêter des stratégies pouvant contourner tous les pièges et stratagèmes éventuels pouvant empêcher les supporters venus de Kinshasa de jouer pleinement leur rôle de 12ème homme.

Le ministre n’a ainsi exigé qu’une équipe d’avance de cinq ou six personnes soit immédiatement constituée et qu’elle quitte dès cet après-midi Kinshasa pour Brazzaville. Cela, dans le but de déterminer et d’harmoniser avec les services migratoires de Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde.

Un consensus a été trouvé. La forte délégation de supporteurs RdCongolais appelée à traverser le pool Malebo effectuera le voyage le jour du match et partira à la première occasion ou traversée.

Il fallait arrêter le nombre de supporters désireux d’effectuer le voyage, leur prise en charge en termes de billets d‘entrée au stade, du déplacement des animateurs qui apportent la saveur à l’événement.

Sur place, toujours avec le concours du ministre des Sports, le poids de cette délégation et éventuellement une petite collation pour un rapide casse-croute avant d’entrer au stade. Le voyage s’effectuera le jour du match. Les voyageurs retenus figureront sur une liste unique extempiée d’un visa collectif.

L’équipe d’avance aura également mission de parler avec le ministre Congolais, afin d’éviter aux RdCongolais les désagréments survenus les années antérieures. Les Kinois avaient été violentés, certains d’entre eux tabassés par les agents de la police, qui étaient pourtant censés les protéger. Les autorités Congolaises ont donc intérêt que le match se joue dans la quiétude surtout qu’il s’agit de la manche aller et que le retour se jouera au stade des Martyrs.

Une rencontre de telle envergure devait être considérée comme une fête qu’elle qu’en soit le résultat.

La délégation partira de Kinshasa le jour du match c’est-à dire le vendredi 11 aout à 9 hoo. Elle installera ses pénates dans les parages immédiats du Stade omnisport de Kinkela où elle accèdera dès l’ouverture de cette arène.

Aussitôt le match terminé, les Kinois s’engouffreront dans les bus qui les avaient transportés et rentreront à Kinshasa faire la fête.

(Fernand Mukaku Lalabi CP)