Miel de Son prépare son premier single

Le chanteur Mborisima, connu sous le sobriquet de Miel de Son est un transfuge de l’orchestre-école Wenge Musica Maison Mère. Il a rejoint ce groupe au cours d’une tournée du Roi de la forêt à Kikwit dans la province du Kwilu. Mais avant son ralliement dans la majorité plurielle, ce chanteur à la voix magnifique est venu d’un groupe populaire du territoire d’Idiofa dans le Kwilu.

A son arrivée dans Wenge Musica-Maison Mère, un accueil très chaleureux lui a été réservé par ses paires mais vite, on a remarqué que la nouvelle recrue de Werrason nourrissait d’autres ambitions dont celle d’évoluer en indépendance au sein d’un groupe musical où il sera le leader.

Chose dite, chose faite, Miel de Son en dépit de la confiance de l’ambassadeur de la paix sur sa personne a quitté ce groupe après de multiples supputations créées par lui-même dans le souci de faire entendre sa voix en cherchant d’aller évoluer ailleurs. L’autorisation lui a été accordée et c’est tambours battant qu’il a quitté les “Bana Zamba” pour son propre orchestre baptisé “Les abeilles de Miel”. Après son baptême de feu qui a eu lieu dans la commune de Kasa-Vubu, Miel de Son a choisi de s’envoler pour l’Europe préparer sa vraie évolution indépendante. Dans ce cadre, il vient de réaliser un superbe single qu’il compte lancer sur le marché, sauf contretemps, le dimanche 15 décembre 2018. Nous en reparlerons.

Kingunza Kikim Afri/Cp

