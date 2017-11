Mgr Luis Mariano, Nonce apostolique «La RDC est aujourd’hui malade! Son grand mal c’est qu’elle a perdu son unité »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans son message à l’occasion de la prière pour la paix organisée ce jeudi 23 novembre 2017 à la Paroisse Sacré Cœur de Kinshasa par les religieux en communion avec le Pape François sur la RDC et le Soudan du Sud, le Nonce apostolique auprès de la RDC, Mgr Luis Mariano Montemayor, a fait l’autopsie de la crise congolaise, indique actualite.cd.

« Nous tous sommes témoins des innombrables souffrances physiques, psychologiques et morales de nos frères et sœurs dans ce pays, béni pourtant par Dieu mais déchiré par les hommes. Comment sommes-nous arrivés à ce point, dans un pays aussi riche de ressources et pleine de potentialités humaines? Je n’arrive pas encore à comprendre. Oui, la RDC est aujourd’hui malade! Son grand mal c’est qu’elle a perdu son unité, elle est tentée de se diviser! Le sens de la recherche du bien commun s’est perdu ! Poussés par les intérêts propres, personnels, familiaux, tribaux, régionaux, politiques, les uns se sont dressés contre les autres ! Et, comme dans la vision du prophète Daniel sur le destin du grand Royaume de Babylon, dans la Bible, la RDC risque de se transformer en un géant aux pieds d’argile », a dit le représentant du Pape. Il a terminé son adresse par un message d’espoir.

« Mais la RDC n’est pas condamnée à une dégradation inévitable ! Bien au contraire ! Elle peut tirer des leçons de ses erreurs ! Elle a une grande vocation ! C’est la vocation à devenir une oasis de paix pour tous ses habitants, un pays hospitalier pour tous les voisins qui fuient la violence et, même, un grand fournisseur des ressources pour le développement, non seulement de son propre peuple, mais du monde entier! Voilà sa vocation naturelle », a-t-il ajouté.

(JMNK)