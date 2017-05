Mercredi dernier à Kinshasa, Boulevard Congo-Japon : inauguration des lampadaires solaires

Sous une pluie battante, tard dans la soirée de ce mercredi 24 mai 2017, M. Hiroshi Karube, Ambassadeur du Japon en République Démocratique du Congo, a participé à la cérémonie d’inauguration des lampadaires solaires de marque japonaise, installés sur le Boulevard Congo-Japon, ex-Avenue des Poids-Lourds. Incontestablement, il s’agit du fruit des travaux de qualité réalisés par des entreprises japonaises.

Ce projet, intervenant après l’inauguration des travaux de réhabilitation dudit Boulevard, à laquelle avait pris part, en février 2015, le Président de la République Joseph Kabila, vise à moderniser davantage cet axe routier reliant l’Aéroport International de N’djili au Centre-ville. Ce, par l’installation des lampa

daires solaires.

Un axe capital

Dans son allocution, M. Karube a fait remarquer que cet axe routier, très important pour les activités commerciales, économiques, et industrielles de la Ville de Kinshasa, et rebaptisé « Boulevard Congo-Japon », témoigne bien de l’appréciation de la Coopération japonaise par la population congolaise. Il a également indiqué qu’il reste encore d’innombrables besoins dans le secteur du transport routier, d’où la mise en place d’un projet de coopération technique relatif au Plan Directeur des Transports de la Ville de Kinshasa.

Convaincu qu’il faut éviter les accidents pour assurer la durabilité de la route, l’ambassadeur a exhorté toutes les parties prenantes à bien utiliser, entretenir et maintenir ce Boulevard, dont les travaux de réhabilitation et d’installation des lampadaires ont été entrepris avec l’esprit japonais, représenté par le respect de l’autrui, la rigueur, la politesse et la ponctualité.

Pour terminer, l’ambassadeur du Japon a invité toute la population congolaise, qui empruntera ce Boulevard, à bien vouloir s’approprier ce même esprit, qui permettra d’éviter des pertes en vies humaines dues aux accidents de la route, et de faire perdurer le Boulevard Congo-Japon, « fruit de la coopération entre le Japon et la République Démocratique du Congo », a-t-il insisté.

(Emmanuel Badibanga)