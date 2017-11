Mende face à la presse ce matin

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après plusieurs jours où les uns et les autres se demandaient ce qu’est devenu Lambert Mende Omalanga de retour de Bruxelles où il était sur fond d’une dérogation, le ministre en charge de la Communication et Médias sera, ce midi, devant la presse tant nationale qu’internationale.

Sans pénétrer dans les secrets des dieux, il est fort probable que le porte-parole du gouvernement, suivant sa coutume, passe au peigne fin toutes les questions qui font l’actualité du moment. De la dernière rencontre, bien que PPRD, de Kingakati à la publication du calendrier électoral par la Céni, remontant jusqu’à la mission, il y a une dizaine des jours, de Nikky Haley en Rd Congo, la sécurité, l’économie… tout sera au menu.

Et cerise sur gâteau, Mende ne manquera pas de proposer une belle barbadine à l’opposition politique congolaise tant les professionnels des médias ne manqueront jamais, en pareille circonstance, de le provoquer et lui frayer de facto le chemin.

Badi

