Membre du Congrès National Congolais (CNC): Le vice-ministre Samy Adubango a une idée sur les défis à relever

M.Samy Adubango Awotho, nouveau vice-ministre des Transports et Voies de communication, membre du Congrès National Congolais, parti cher à l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, est né en février 1975 à Laybo dans le territoire de Mahagi dans la province de l’Ituri. Il est détenteur d’un diplôme de Licence, option Santé communautaire, obtenu à l’Université libre des pays des grands à Goma. Il est marié et père de famille. Soucieux de sauver des vies humaines, Samy Adubango va travailler à la fois comme enseignant à l’Institut technique médical de Boga (ITM) et infirmier traitant à l’Hôpital général de référence de Boga, avant d’être nommé Coordonnateur du programme VHI/SIDA dans la Zone de santé rurale de Boga et de l’Eglise anglicane au Congo.

En 2007, il est nommé Assistant social du programme de lutte contre les violences sexuelles et prise en charge des femmes vivantes avec les fistules à l’Institut panafricain de santé communautaire, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Adubango Awotho sera ensuite membre de la rédaction des projets de l’ISPASC/BIA à Aru, chef de service VIH/SIDA et superviseur de l’enquête menée par l’IPASC pour le compte d’une ONG internationale sur les connaissances, attitudes et pratiques de la population des zones de santé du district sanitaire d’Aru sur la peste jusqu’à devenir Assistant à l’Université.

Motivé par le souci de servir la nation, Samy Adubango va adhérer au Congrès National Congolais (CNC) de l’honorable Pius Muabilu, jusqu’à devenir président fédéral de cette formation politique membre de la Majorité Présidentielle dans la province de l’Ituri. Lors de l’annonce du dialogue politique national et inclusif par le Chef de l’Etat, l’homme deviendra le prédicateur du bien-fondé du forum dans sa province. De ce dialogue va découler la formation du gouvernement d’union nationale où il va occuper le poste de vice-ministre aux Transports et voies de communication. L’homme a une idée sur les défis à relever. Il faut signaler que Samy Adubango est fils de Awotho et de Uyuru. Il a passé une grande partie de sa vie en Ituri dans l’Est de la Rdc.

(Mamy Ngonndo et Célé Kanangila)