Meilleur tradi moderne Ne Kongo’2016: Le Groupe Folklorique ‘’ Ya Maneno’’ en promo « Kala ye Ntinu » aux chutes de Zongo

Indiscutablement plébiscité meilleur groupe folklorique tradi moderne Ne Kongo 2016 en République Démocratique du Congo, l’orchestre « Cour des Grands Ya Maneno » venait de séjourner à Mbanza Ngungu (ex. Thysville). Là-bas, il a reçu officiellement le meilleur prix de l’expo news entre les mains de Nsonsa Top double, Ya Julva et Nsimba Lipasa (membres du comité directeur). Dans cette partie de la province du Kongo Central, le groupe tradi moderne ‘Ya Maneno’ a donné quelques productions promotionnelles de son nouvel album intitulé « Kale ye ntinu sauter coin » lancé dernièrement sur le marché du disque. Ce, avec impact dans les milieux des ressortissants du Kongo Central, voire ceux du Bandundu et de l’Angola ‘’Zombo Kongo dia ntotila’’. Aux dernières nouvelles, cette formation musicale devra effectuer un déplacement touristique dans les prochains jours à destination des chutes de Zongo et ses contrées, notamment à Nsanga et à Matanda (toujours dans la province du Kongo Central) pour la deuxième partie du tournage de clips. Il s’agit là d’une affirmation de M. Lovy Dinganga Luzizila, un de membres sympathisants.

Parmi les projets immédiats en ce début du nouvel an 2017 envisagés par ‘Cour des Grands ya Maneno’, déterminé à défendre son rôle d’ambassadeur de la culture Ne Kongo, figurent sa prestation au Centre culturel Wallonie Bruxelles de Kinshasa, spectacle public à l’honneur des ministres Ne Kongo récemment nommés dans le gouvernement Samy Badibanga et la réalisation de la chanson ‘Ya Maneno chante les léopards’. Le griot qui est toujours à la recherche des producteurs consciencieux, a jeté son dévolu au ministre Yves Kisombe et à l’honorable Jean Claude Vuemba « Nfumu ya ba Lemfu » pour la concrétisation de ces projets. Existant depuis six ans, ‘Cour des Grands Ya Maneno’ du village Kibambi compte à ses actifs trois albums qui ont cartonné. A savoir : « Nzasi ye konda mvula » (Kadi ezanga mbula), « Kukiele » (tongo etani) et « Kala ye ntinu » sur le marché avec six titres et un générique. Qui veut aller loin, ménage sa monture dit-on, des membres du comité directeur sont à l’œuvre au siège localisé sur l’avenu Kinsala n°65, sur l’av. de la Libération (ex. 24 novembre) à l’espace Ya Julva arrêt Libulu au quartier Kitokimosi dans la commune de Selembao. Il s’agit de Mayemba Ntoya (président titulaire), Nsingi Baula Julva (président), Leader Maneno (chef d’orchestre), Mbumba Pathos dit force de frappe (Fondateur), Nsonsa Top double (secrétaire relations publiques) et Nsimba Lipasa (Conseiller).

(Franck Ambangito)