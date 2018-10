Meeting de l’Opposition: Rien de neuf

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La coalition des partis politiques membres de l’Opposition radicale était en meeting populaire le samedi 29 septembre dernier sur la Place Triomphale dans la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa.

Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Adolphe Muzito, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Jean-Pierre Bemba (en séjour à l’étranger) et Moïse Katumbi (en fuite en Belgique), sont là ces leaders de l’Opposition organisateurs de cette rencontre populaire. Bien que Kimbuta ait pris acte, une chose est vraie, les bruits dans les réseaux sociaux, les publicités dans certains médias, les tracts, les sensibilisations porte-à-porte, n’ont rien apporté au vu du nombre des militants qui ont répondu présents à ce meeting de l’Opposition. Prévu à 10 heures, cette rencontre a dû attendre jusqu’à 15 heures, pour commencer. Ceci pour la simple raison que « la place triomphale n’était pas encore pleine ». D’où, il fallait changer le programme. Tout en invitant les militants d’investir le lieu, chaque leader est venu à sa manière, escorté par ses sympathisants pour atteindre le podium. Et le dernier à arriver fut Félix Antoine Tshisekedi, préférant d’abord prendre part à une matinée politique organisée par son parti à Limete. Et il fallait attendre longtemps pour que celui qui se veut déjà candidat commun de l’Opposition arrive, afin de commencer le meeting. Qu’à cela ne tienne, l’Opposition politique n’a pas rassuré : des messages creux, du déjà vu, du déjà entendu, du déjà fait, … Mais avec la grande spécialité, celle des injures à l’endroit des dirigeants des institutions de la République. Des militants mal formés par leurs leaders, proférant des insultes contre les agents de la Police Nationale Congolaise, qui ont pourtant bien fait leur travail d’encadrement.

Toujours pas de candidat commun !

« L’humiliation ne tue pas », dit-on. C’est par ailleurs ce que les 4 candidats présidents de la République issus de l’Opposition congolaise sur les 7 leaders présents démontrent à l’ensemble des Congolais consciencieux qui n’attendent que les élections, ce 23 décembre 2018. Ils ont réaffirmé leur volonté de participer aux élections de décembre, mais l’extravagance persiste. Chaque candidat de l’Opposition continue de présenter son programme en tant que candidat, mais aucun ne pense à l’unité de cette opposition en termes d’un seul candidat de cette famille politique pour les élections de la fin de l’année.

Ils ne veulent pas de la machine à voter, moins encore du fichier électoral audité par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), alors qu’on est à quelques mois des élections. Et ce, pendant que le travail de la CENI n’est plus à critiquer, mais à accompagner.

De leurs messages

« L’heure est grave pour notre pays. Si nous ne prenons pas des dispositions aujourd’hui, nous allons être surpris par ce qui est en train d’être monté par les ténors du pouvoir. Nangaa et son groupe ont mis en place une machine pour tricher. Nous voulons que le peuple sorte de la misère. Nous voulons mettre fin à l’insécurité à l’Est. Il n’y a pas de route dans notre pays, les enfants ne vont pas tous à l’école », a dit le candidat président invalidé Jean-Pierre Bemba via écran géant.

Un premier message sans valeur, pour un homme qui a pourtant dirigé ce pays et qui a perdu la tête après son incarcération à la CPI pour crime de guerre.

« Les mauvaises élections sont synonymes de la machine à voter. Il faut rejeter cet outil électoral et radier les électeurs sans empreintes digitales. Nous voulons des élections, mais sans la machine à voter ni les 10 millions fictifs », a dit le moins populaire de tous, Martin Fayulu.

« Le problème, c’est aussi la CENI elle-même, elle n’est pas crédible ; elle n’a pas le soutien de tout le peuple, pas celui de l’opposition », a dit l’ex-Premier ministre de la RDC, Adolphe Muzito parachuté dans l’Opposition pour ses propres péchés.

Les 7 ténors de l’opposition qualifient leurs différents discours d’un serment, alors qu’en réalité les attentes de leurs militants ne sont pas atteintes. C’est ainsi qu’à l’issue de ce rassemblement, plusieurs militants sont rentrés déçus, jugeant ainsi ce meeting de distraction car rien d’intéressant n’y est sorti.

Bernetel Makambo

