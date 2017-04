Meeting annulé: L’ UNC s’ en prend violemment à Kimbuta

Il avait pourtant été annoncé avec fracas mais c’ était sans compter avec la position de l’ hôtel de ville. Contrairement aux préparatifs, les militants de l’ UNC ( Union pour la nation congolaise) ne se réuniront pas en meeting au stade vélodrome de Kintambo comme prévu. Ainsi en a décidé le gouverneur de la ville qui brandit aux manifestants, l’ arrêté pris fin 2016 par le ministre provincial de l’ intérieur, lequel interdit la tenue de toutes les manifestations publiques à caractère politique dans la ville de Kinshasa.

“Il ne revient pas au gouverneur à qui on ne donne que l’information de rythmer les manifestations de partis politiques”, lance Me Baudouin Mayo, le secrétaire général de l’ UNC. Pour lui, on ne peut restreindre le droit à la manifestation qu’ en cas d’ Etat d’ urgence. Encore faut-il que la loi y relative soit votée par le parlement.

Alors qu’ il s’ apprêtait à haranguer la foule demain sur la nécessité d’ aller aux élections, Vital Kamerhe ne s’ explique pas qu’ une décision pareille soit prise au lendemain de la signature de l’ arrangement particulier.

“Il n’est pas normal quand on vient de poser des actes de haute portée démocratique comme ça ( signature de l’arrangement particulier ) , qu’entre temps, le gouverneur empêche sans raison un meeting prévu loin des sièges des institutions “, a déclaré le fondateur de le fondateur de l’ UNC.

Meeting annulé ou simplement reporté, l’ organisation ne s’ avoue pas vaincue. Sur un ton ferme, l’ UNC qui regrette les efforts fournis intime au gouverneur de fixer une nouvelle date pour la tenue de son meeting. “Le meeting de l’UNC va se tenir et il doit se tenir” a insité Vital Kamerhe.

Jean Pierre Kayembe