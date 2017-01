Médecine sportive: Seule la situation médicale guide le comportement du sélectionneur

Malgré que le premier match de la RDC contre le Maroc s’est soldé par une victoire d’un but à zéro en faveur des Congolais, cette rencontre a créé dans tout le pays une émulation de critiques contre le sélectionneur national Florent Ibenge. Ce dernier a été reproché par plusieurs Congolais d’avoir laissé sur le banc de touche des joueurs de haute qualité comme Dieumerci Mbokani, Neeskens Kebano, Jérémy Bokila, … Pendant que sur le terrain, le coach Florent avait aligné Kabananga, jouant au poste d’attaquant de pointe. Cet alignement a été une énorme surprise et parfois désagréable pour tout le pays. Le sélectionneur en a écopé de toutes les ingratitudes possibles. Et pourtant, le footballeur en question a été l’unique buteur qui a permis à la RDC d’être classée premier de son groupe avec 3 point et le meilleur joueur du match.

De ce qui précède, il faut noter que les contrôles médicaux au niveau des grandes compétitions sont la plaque tournante de toute éligibilité des athlètes, mais ne déterminent pas la liste de Florent Ibenge. Au contraire, ce dernier prend en compte les résultats médicaux lui présentés par le staff médicale.

Les différents contrôles médicaux liés à l’éligibilité d’un joueur est un travail énorme auquel le sélectionneur, avant tout alignement, est obligé de se soumettre. Notamment, la question du contrôle anti-dopage. A titre d’exemple, le footballeur doit signaler tout produit qu’il aurait absorbé pour que cela ne lui soit pas préjudiciable dans le moment qui suivrait. Et pourtant, lorsque la situation de l’absorption des produits dopant aurait été signalée, le médecin de l’équipe national signale à la fédération mondiale ou régionale que le joueur a absorbé des produits listés dopant pour des raisons médicales. A cet effet, si le joueur peux, en dépit de tout jouer, le médecin donne la liste générale au sélectionneur. Ce dernier va à son tour procéder à un alignement technique. Il tient alors à tout prix compte des recommandations prescrites par le rapport de l’équipe médicale nationale. En outre, les situations médicales auxquelles le sélectionneur national Florent Ibenge doit tenir compte, malgré les talents de ses poulains, sont multiples et sont d’actualité même après la fin de chaque rencontre.

(Hana Kel)