Médecine Sportive: Problématique de l’assurance médicale des footballeurs

*Comment se prémunir contre les risques de blessures ?

Les clubs des ligues professionnelles ont l’obligation légale d’assurer leurs joueurs. Ce, en contrepartie de la perte de salaire du joueur pendant 90 jours. Ce, suite à une blessure entrainant une incapacité de jouer. En générale, les athlètes les plus prudents prévoient à l’aide de leur agent, une couverture d’assurance au-delà de leur club. Ce, pour éviter la perte de la titularisation de poste ou même de la Licence.

La participation de certains footballeurs professionnels à des rencontres régionales ou mondiales évalué avec beaucoup de réserve. Parce que relativement aux différents clubs internationaux derrière les têtes d’affiches aux salaires exorbitants se cachent bien des réalités qui ne sont pas médiatisées.

Au niveau national, quelle est la politique de la RDC sur la problématique des assurances des sportifs professionnels que la fédération Congolaise de Football Association convoque pour participer aux compétitions internationales ? La question reste pauser.

Concernant l’équipe nationale de la RDC, il est connu que sa participation de la CAN Gabon Total 2017, sur les 23 sélectionnés pour la phase finale de cette compétition, la constitution de la liste par Florent Ibenge était composée plus des internationaux que des locaux. Après les différents matchs disputés par la RDC, chacun a occasionné des blessés et la majorité sont des internationaux. Eliminé par les Blacks Stars du Ghana en quart de final, les Léopards ne reviendront pas au pays au nombre de 23, tels que sélectionné par Florent Ibenge. Il est à noter que tous ceux qui se sont blessés durant la compétition sont des footballeurs professionnels, en l’occurrence Gabriel Zakuani, Fabrice Nsakala, Jordan Ikoko, Jacques Maghoma, Youssouf Mulumbu, Chancel Mbemba, Junior Kabananga. Ils rentrent dans leurs clubs respectifs avec des problèmes traumatologiques qui ne seront peut-être pas pris en charge par le pays. Car, même si l’équipe médicale prend en charge les Athlètes, elle ne peut à elle seule être responsable d’une prise en charge approfondie et couteuse impliquant l’intervention de la médecine clinique à proprement parlé.

En somme, les accords des clubs du football professionnel signés avec la FIFA prévoient l’indemnisation des salaires. Malheureusement, ils ne prévoient rien en cas d’invalidité ou de décès.

(Hana Kel)