Médecine Sportive: Le respect de « 11+ », un préalable médical pour prévenir les blessures

*Coup de chapeau à l’AS V. Club qui a livré un match sans carton face au Royal Léopard

Après avoir battu en match retour le Royal Léopard du Swaziland, l’AS V. Club s’est qualifiée en 16èmede finale de la 21ème Ligue des Champions de la CAF en forme. En effet, les athlètes de deux clubs ont livré un jeu rempli de fair-play et bien tenu par l’arbitre central, le sud-africain Thando Ndzandzeka. Les 90 minutes ainsi que les arrêts de jeu ont été joués sans aucun carton. Bien que le match livré a connu, comme à l’accoutumé, des balles arrêtées en faveur des deux équipes durant son déroulement. Dans l’histoire du football, les jeux sans cartons ou sans fautes graves sont extrêmement rares. D’où, les deux clubs africains sont donc à féliciter. Cependant, un résultat pareil n’est pas le fruit du hasard. En effet, la discipline a été de mise dans le jeu, mais mieux et plus la qualité des entrainements. Lorsque le respect des échauffements pris en charge par le médecin du club et son équipe médicale, en collaboration évidemment avec l’entraineur et de tout le staff technique, il est très possible de livrer un beau match et sans fautes. Aussi, l’accusation des attitudes positives dans la livraison des matchs sans fautes sont les préalables des victoires, tant dans tous les secteurs du football que pour une victoire finale.

Les joueurs sont pour les clubs la ressource la plus importante pour leur club et pour leur entraineur. Une seule partie du corps qui constitue une équipe pour cause de blessure mettrait l’entraineur dans une position très difficile dans la liberté de ses choix pour son éventuel classement.

Et le reste de l’arsenal souffrirait de manque de performance considérable. C’est ainsi que la prévention des blessures fait aujourd’hui partie des entrainements des clubs. La recommandation a été faite par la FIFA en élaborant un document avec les médecins du football dénommé « 11plus + », afin de limiter les cas des blessures évitables durant la pratique du football.

(Hana Kel)