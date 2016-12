Médecine Sportive: Le Genou, une des articulations indispensables à l’équilibre du footballeur

Particulièrement sollicité dans la pratique du football, il est fréquent à toutes les compétitions de voir un joueur être écarté pour des raisons de blessures au niveau du genou. Ses lésions sont multiples et évaluées à des niveaux relativement différents. Le football de haut niveau, dans son évolution, exige de plus en plus deux grandes qualités physiques qui sont : l’endurance et la vitesse dans l’exécution du football. Ce qui sollicite considérablement le genou qui est du reste une des articulations en charge dans la course du footballeur. C’est naturellement à cause de cette sollicitation importante qu’elle est aussi souvent victime de multiples lésions. Actuellement, l’évolution de la médecine du sport a aussi permis de faire particulièrement attention au genou pour diagnostiquer plus rapidement les lésions et les ruptures des ligaments croisés, bien que celui-ci soit essentielles une médecine clinique. Autrefois, la rupture des ligaments risquerait d’éloigner longtemps, si pas définitivement le footballeur des terrains. Aujourd’hui, ces genres d’accident sont mieux pris en charge et les possibilités de traitements ont énormément évolués grâce aux recherches qui ont fait de la médecine sportives une science à part entière.

Le genou, articulation très simple mais particulièrement puissante ; réunissant trois os don le fémur, os de la cuisse, le péroné et le tibia respectivement os du mollet, ainsi que la rotule qui est un os plat triangulaire situé à l’avant plan. Tous relié par des tissus de peau fibreux en forme de bandelettes qui servent à maintenir de manière solidaire les os qui sont en intersection. Ainsi, les ligaments du genou relient le fémur au tibia et au péroné. Il évite ainsi au genou au niveau des ligaments latéraux externes de perdre la stabilité. Le ligament latéral externe aide l’articulation du genou de ne pas se détacher vers l’extérieur, pendant que les ligaments croisés aident à l’équilibre total et permet à la jambe de rester droite ou de se plier en évitant une hyper extension.

Mais le genou se blesse lorsqu’il est anormalement torsionné ; et souffre donc à cette cause des lésions discale ou ligamentaires. Il et implique des douleurs très importantes.

Sur le terrain, en cas de chute, il faut éviter de forcer un genou bloqué et s’arranger pour directement passé par le protocole GREC (Glace, Repos, Elévation, Contention).

Et si la situation est diagnostiquée plus grave ; il faudrait absolument intervenir avec une arthroscopie qui est une intervention chirurgicale du genou.

(Hana Kel)