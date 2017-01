Médecine sportive: La préparation psychologique des Léopards au Zénith

*Les poulains de Florent Ibenge prêts à affronter les Togolais de Claude Le Roy

Toujours très lié à son l’équipe médicale, le sélectionneur nationale de la RDC le coach Florent Ibenge Ikwange bétonne ses poulains sous la logique psychologique de ne compter que sur soi. En accord avec le médecin de l’équipe nationale, le Dr Bungu Kakala, la préparation psychologique des joueurs part du principe selon lequel : « Aides-toi et le ciel d’aidera ». Ceci parce que le travail est la clé de tout succès et Dieu est partagé entre toutes les Nations. L’objectif est d’être le meilleur, jouer, gagner et ramener la coupe au pays.

Il faut noter que le sélecteur national insiste sur les différents objectifs collectifs de son équipe. Etant un sport collectif opposant des équipes entre elles, il est impératif que l’entraineur inculque à ses athlètes la capacité de tenir toujours compte de deux logiques. Premièrement, tenir compte du groupe et deuxièmement des règles du jeu auxquelles chaque footballeur est soumis. Le coach travaille davantage ses joueurs sur une multitude d’informations connues par ses deniers. Mais il répète pour rappeler l’intérêt supérieur de leur présence à la Coupe d’Afrique des Nations. L’entraineur a des entretiens individuels avec ses poulains. Entretiens basés sur la participation de chacun pour la réussite avec brio au passage en quart de final. Assisté par le médecin de l’équipe et tout le staff médical, le coach travaille sur les techniques de modification et de développement de comportement, ainsi que des émotions. Technique très efficace, l’imagerie mentale est basée sur des scénarios que l’athlète fait en visualisant tous les ressentis comme dans la réalité. Il s’agit de la respiration, les contractions des muscles en mouvement, le bruit de la balle, les sensations du contact entre le pied et le sol. Le travail consiste à mettre l’athlète en une position proche de la réalité. L’entraineur travaille le mental de ses joueurs pour la détermination, la capacité de prendre des risques, montrer l’agressivité sans faire des fautes et être solidaire dans les jeux.

(Hana Kel)