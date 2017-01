Médecine sportive: En dépit de la victoire sur le Maroc, trois joueurs à l’infirmerie

Débuté à 20 heures, heure de Kinshasa, le tout premier match de la RDC contre le Maroc de cette 31ème Coupe d’Afrique des Nations a été rempli de surprises sur la qualité du jeu et du classement effectué par le sélectionneur national Jean Florent Ibenge Ikwange. La première partie du match n’a pas donné du fil à retordre à l’équipe médicale chapotée par le docteur Jean-Pierre Bungu Kalala. Cependant, la deuxième partie a été relativement troublante pour la RDC qui a dû effectuer quelques changements suite aux chocs. Ces derniers ont occasionné des blessures pour lesquelles les joueurs concernés ne pouvaient pas continuer de jouer. Le tout premier poulain de Florent Ibenge à être touché fut Fabrice Nsakala. Comme à l’accoutumé, avant de sortir un footballeur touché par un choc, l’on procède au protocole GREC. Ce, afin d’anesthésier la zone de douleur et éventuelle. Enfin, observer si l’athlète peut remonter sur le terrain. Mais malheureusement pour ce dernier, il devrait sortir et être remplacé par Joyce Lomalisa. Après avoir marqué le but décisif et de la victoire contre le Maroc, Junior Kabananga a été crocheté et mis hors de la pelouse. Ce, après que le Dr Bungu et toute l’équipe médicale de la RDC ait tenté de le soigner et l’observer dans la minute.

Mais encore une fois, le protocole GREC a été effectué dans son intégralité. Kabananga devait donc être écarté de la pelouse et remplacé par Jacques Maghoma. Ce remplacement bien entendu ne relevait pas du tout de la volonté du Coach Florent Ibenge. Autour de la fin de la deuxième partie, le sélectionneur national a remplacé Cédric Bakambu par Dieumerci Mbokani. Mais malheureusement, les minutes qui suivaient ont fait subir une pression psychologique énorme à l’équipe avec l’expulsion de Joyce Lomalisa. Réduite à dix, les Léopards de la RDC ont perdu leur capitaine Gabriel Zakuani, à cause d’une blessure relativement importante. Pour ce cas, le protocole GREC a aussi été effectué totalement. Pour le moment, Fabrice Nsakala, Junior Kabananga et Gabriel Zakuani sont sous traitement pour des contractures musculaires.

(Hana Kel)