Médecine Sportive: Coup d’œil sur le Centre national de médecine du sport

Situé autrefois dans les locaux du stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, le Centre National de Médecine du Sport a été délocalisé depuis 2013. La raison principale est due au fait que le stade devrait être fermé pour des travaux de réfection. Depuis, et ne sachant où emménager, le Centre s’est construit à la va-vite des locaux dans un coin de l’enceinte du même stade des Martyrs. Ce, précisément à gauche de l’entrée située au croisement des avenues Kasa-Vubu. Le bâtiment en question ne représente en rien une institution médicale, de surcroits spécialisés dans des disciplines nobles du sport. Et pourtant, tenu des mains de maître par le Docteur Bungu Kakala, médecin de l’équipe nationale des Léopards/football, avec des collaborateurs de talent, dont les Docteurs Kalenga et Lisa.

De signaler que lorsque le stade a rouvert ses portes en 2015, le Centre est resté comme un parent pauvre. Déjà qu’il ne reflète en rien une institution digne de ce nom. Et à tout cela, le Centre reste sans infrastructures et continue à élaborer un travail de terrain efficace. A ce jour, les institutions publiques, dont dépend le Centre, comptent le ramener dans les locaux du stade comme c’était le cas autrefois. Et aussi, faudrait-il que le Centre puisse être dans les normes modernes, autant que les autres à travers le monde.

Par ailleurs, outre les sportifs directement concernés par le Centre National de Médecine du Sport, sont aussi à la charge du centre, tous ceux qui viennent au stade et qui, pendant les rencontres sportives, se retrouvent accidentés lors des éventuelles troubles. Ces derniers peuvent aussi être pris en charge par le Centre. C’est ainsi que dans les jours à venir et très prochainement, le Centre National de Médecine du Sport se propose de faire des journées de sensibilisations sur son importance et son rôle.

(Hana Kel)