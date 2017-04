Médecine Sportive: Bien contrôler la nutrition du joueur

Le football est une discipline qui exige beaucoup en énergie. En revanche, la dépense de cette énergie est très forte pendant l’effort. C’est ainsi que l’hydratation régulière pendant le match est indispensable. En football, la santé c’est le thermomètre des victoires. C’est ainsi qu’il y a lieu de constater que la performance en football n’est pas à apprécier sur les efforts physique que le joueur manifeste sur le terrain. Il faut absolument savoir que la nutrition du footballeur lorsqu’elle est saine, permet à l’athlète d’avoir une plus longue carrière. Les raisons sont multiples et simples : l’organe le plus noble en football est le cœur, qui est directement suivi des poumons. Ces deux organes permettent aux restes des membres, d’organes et de liquides biologiques concernés de bien fonctionner. Voilà pourquoi il faut donc que le footballeur se nourrisse en fonction des exigences de son sport.

Le footballeur ne devrait pas commettre les erreurs nutritionnelles en mangeant tout ce qui lui plaît. L’agencement de ses repas doit être équilibré. Le nutritionniste de l’équipe a donc une responsabilité énorme, d’autant plus que la nutrition du footballeur doit être programmée. Ceci, parce que le football exige une durée de plus une heure et exige au footballeur des efforts intenses.

Soulignons aussi que l’alimentation du footballeur doit tenir compte des protéines et calories que demande les organes qui entrent le plus en jeux. Mais ses besoins en protéines et en calories ne doivent pas être absorbés en désordre. Pour sa part, le nutritionniste doit faire rapport au médecin et à l’entraineur de ce qu’il prévoit pour l’athlète. C’est-à-dire, ce que le footballeur doit consommer dépend de sa taille, de son poids, et de l’importance des exercices qu’il réalise.

C’est ainsi que la répartition de ses repas est aussi très contrôlée. Surtout lorsqu’on sait qu’il y a des moments importants pour lesquels le temps de manger pour les footballeurs est aussi pris en charge par le nutritionniste. Notamment, l’alimentation avant match. Celle-ci aide le joueur à se nourrir au maximum plus de 3 heures avant le match. Cette alimentation consiste à reconstituer le stock en énergie, ce qui par la suite se transformera en sucre et aidera le joueur à ne pas souffrir de déficit en glycémies.

Les nutritionnistes tiennent toujours compte de deux grands organes nobles du football. Car ils ont la charge d’aérer le corps entier. A cet effet, des nourritures riches en fer ne doivent jamais manquer au repas. Le fer fait partie des transporteurs de l’oxygène dans le corps grâces à la circulation sanguine.

(Hana Kel)