Matérialisation du projet de la carte biométrique des étudiants: La formation des opérateurs de saisie lancée à Kinshasa

Le Ministre national en charge de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi, qui vient d’être reconduit à ce poste, a lancé mardi 9 mai à l’hôtel Venus, la formation des opérateurs de saisie qui devront contribuer activement au processus d’octroi des cartes biométriques aux étudiants congolais. Il s’agit là d’un grand projet que le patron de l’ESU met en place pour permettre l’identification de tous les étudiants, la traçabilité en ce qui concerne le parcours de l’étudiant, mais aussi l’accès à plusieurs millions d’ouvrages en ligne. De noter que ce projet sera matérialisé par l’entreprise Inovexi. Et bien avant l’octroi de ces cartes, cette formation est lancée pour permettre aux opérateurs de saisie de bien contribuer activement dans ce processus.

Pour ce faire, le ministre Steve Mbikayi tient à ce que les participants à cette formation puisse tout faire pour couvrir, très rapidement, l’ensemble du territoire national. Et bien avant la fin de cette année académique 2016-2017, le souhait du patron de l’ESU est que tous les étudiants puissent s’enrôler pour participer aux prochaines élections qui seront organisées au pays. Sur ce, l’octroi de cette carte biométrique s’avère important pour les futurs cadres congolais.

Ce geste est louable, car après plusieurs années, les étudiants congolais n’auront plus à s’inquiéter au sujet d’accès aux ouvrages pour leurs recherches. Ce, conformément aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. C’est ainsi qu’au mois d’avril dernier, le Ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire avait lancé la carte biométrique pour étudiant. Une réponse à plusieurs questions des chercheurs congolais, qui s’inquiétaient au manque d’ouvrages dans plusieurs bibliothèques de la République. Et cette fois-ci, les étudiants accéderont à plusieurs ouvrages en ligne. Le Ministre Mbikayi mobilise toutes les énergies, ensemble avec l’entreprise Inovexi que dirige M. Jackson, son Directeur Général, pour arriver à la matérialisation de ce vaste projet.

Steve Mbikayi donne le bienfondé de cette carte biométrique

« Aujourd’hui, c’est l’opération du lancement de la formation des opérateurs qui vont s’occuper de l’enrôlement et la production des cartes biométriques. Comme j’ai eu à le dire, c’est une carte qui va contenir toutes les données des étudiants dans la puce et qui va permettre la traçabilité des étudiants, etc. Cette carte va également nous aider à pallier à la carence des bibliothèques dans nos Universités dans la mesure où, accompagné d’un petit serveur, la carte permettra à nos étudiants d’accéder à des millions d’ouvrages. L’opération d’aujourd’hui a un sens positif car, elle démontre les compétences de jeunes congolais. L’opérateur sélectionné pour la faisabilité de ces cartes est un jeune congolais très organisé. Il fait des choses avec professionnalisme », a dit Steve Mbikayi devant la presse. Pour le ministre, cette initiative est à saluer car, souvent, l’on préfère solliciter la main d’œuvre extérieure pour réaliser des projets, oubliant que les congolais sont aussi capables de faire des grandes choses.

Pour Steve Mbikayi, tous les étudiants doivent avoir leur carte biométrique avant que la Commission Electorale Nationale Indépendante ne commence avec l’opération d’enrôlement des électeurs. Sur ce, un protocole d’accord a été trouvé entre le ministre et son partenaire pour que le travail qui sera fait ne puisse pas dépasser un mois et demi. « Avec Inovexi, nous nous sommes mis d’accord pour que les travaux ne dépassant pas un mois et demi. A voir le nombre d’opérateurs qui sont recrutés, dans une ou deux semaines, nous pouvons être en mesure de couvrir l’ensemble des établissements de Kinshasa. L’opération sera faite dans d’autres provinces où nous allons recruter sur place les opérateurs de saisi. Nous sommes convaincus que nous pourrons couvrir l’ensemble de la République avant la fin de l’année académique », conclu le ministre Steve Mbikayi.

(Bernetel Makambo)