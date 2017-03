Match amical international: Les Léopards s’inclinent pour une deuxième fois devant les Harambee Stars

Les Léopards de la République Démocratique du Congo se sont inclinés pour une deuxième fois, hier dimanche 26 mars, devant les Harambee Stars du Kenya, par un score étriqué de 1-2. C’était lors du match amical de la journée de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Une revanche ratée par les poulains du sélectionneur national Jean-Florent Ibenge, après la défaite d’il y a quelques mois à Kinshasa d’un but à zéro. Et c’est le même buteur-maison de la sélection Kenyane, Michael Ulunga, qui a inscrit un doublé pour son pays lors de cette rencontre jouée à 52 kilomètres de la Capitale, et ce, dans un terrain visiblement en mauvais état. Le premier but des Harambee stars a été marqué tôt vers la 6ème minute, après que l’attaquant Kenyan ait effacé Chancel Mbemba pour tromper le gardien de but Joël Kiassumbua, titularisé du début à la fin de ce match. Les Congolais ont égalisé à la 62ème minute par Gaël Kakuta sur balle arrêtée transformée dans sa belle jambe gauche. Il s’agit là de son tout premier but en sélection nationale. Et vers la 72ème minute, Ulunga double la mise et permet ainsi à son pays de remporter la rencontre face aux Léopards de la Rdc. Un deuxième but survenu après une bourde de la défense congolaise tenue de mains de maître par le capitaine Chancel Mbemba et Marcel Emani Tisserand, qui, malheureusement n’ont pas pu contrer les deux attaquants Kenyans. Après ce but, les Léopards ont pris le dessus de leurs adversaires jusqu’à la fin de la rencontre. Et dans les dernières minutes, un but leur sera injustement refusé par l’arbitre central, évoquant ainsi une faute sur un défenseur Kenyan. Une circonstance malheureuse qui a mis tous les Léopards dans la colère, déplorant ainsi le mauvais comportement de l’arbitre central. Qu’à cela ne tienne, les Congolais n’ont pas à se décourager, car ce stage d’une semaine a permis à Florent Ibenge d’avoir une idée sur son équipe et surtout sur certains nouveaux Léopards. Ce, pour bien négocier les prochains matchs des éliminatoires du Mondial/Russie 2018 et de la Can/Cameroun 2019. Bonne continuation aux Fauves de la RD Congo !

(Altesse B. Makambo)