Mars 2017 « Les femmes dans un monde de travail en évolution planète 50 50 à l’horizon 2030 »

Ce mercredi 1er mars a connu le lancement des activités commémoratives du mois dédié à la femme. Et le thème international retenu pour cette année est : « les femmes dans un monde de travail en évolution planète 50 50 à l’horizon 2030. Ce thème a été rendu public par l’ONU – FEMME et le gouvernement. En rapport avec ce thème au niveau international, la RDC a retenu ce qui suit : ‘’50 50 à l’horizon 2030’’, investir dans le travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d’équité.

L’Union des femmes de medias congolais, UCOFEM, a aussi organisé un marathon dans la ville de Kinshasa, en vue d’une mobilisation des femmes de medias autour des objectifs du millénaire qui prônent une planète 50 50 d’ici 2030. « La mobilisation ne s’est pas arrêtée à Kinshasa ; elle s’est effectuée également dans d’autres provinces de la RDC, où il y a des représentations de l’UCOFEM », a indiqué la directrice nationale Anna Mayimona.

Pour Kinshasa, nous avons marché à partir de la place ASSANEF située sur l’avenue de la Libération, jusqu’à la place du Cinquantenaire, à côté du Palais du Peuple, en passant par les avenues Nyangwe et des Huileries, a-t-elle signifié, tout en signalant qu’une centaine de femmes et quelques hommes ont participé à cette activité de marathon.

Par ailleurs, une opinion estime que les femmes doivent se valoriser, qu’elles ne doivent pas attendre seulement le mois de mars, pour entreprendre des activités mobilisatrices en leur faveur. La mobilisation doit être de façon continue, pour mieux atteindre l’objectif d’une planète 50 50 à l’horizon 2030 . Elle souligne qu’être une femme n’est rien d’autre qu’une nature. D’où, pas besoin d’une discrimination quelconque à son égard, tant que l’homme est responsabilisé, tant qu’une femme le doit, surtout en ce qui concerne le domaine professionnel.

(Mamie Ngondo)