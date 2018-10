Marie-Olive Lembe Kabila assiste les rescapés de l’incendie de Mbuba

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Angel Kanam Kisinda, conseillère en communication de la Première Dame de la République démocratique du Congo a effectué le déplacement de la Clinique Ngaliema où elle a apporté le colis de Marie-Olive Lembe Kabila pour soulager les maux des rescapés de l’explosion de Mbuba, dans le territoire de Madimba au Kongo Central. Un don composé entre autres des couvertures de survie, antibiotiques et gaz hydrophiles.

Angel Kanam Kisinda a, dans le respect du protocole, remis le colis au docteur Roger Kongo, médecin Directeur de la Clinique Ngaliema. Celui-ci a remercié l’épouse du chef de l’Etat pour ce geste social en remettant symboliquement au docteur Richard Mvuala ces produits, en tant que président de la commission créé pour gérer la crise et point focal du ministère de la Santé.

En compagnie du docteur Christophe Mwaluka, l’envoyée spéciale de Marie-Olive Lembe Kabila a fait le tour des salles où elle a constaté que dix jours après cette catastrophe, l’Etat de santé des rescapés s’améliore progressivement. Elle a remis à main propre l’enveloppe contenant un appui financier pour que les sinistrés qui ont tout perdu dans cette tragédie se reconstituent. Un geste qui a suscité les éloges et la gratitude des victimes de Mbuba qui ont rendu grâce à Dieu pour ce soucis du couple présidentiel de voir les filles et fils du Kongo Central touchés par cette explosion, se sentir entourés et soutenus malgré leurs multiples charges.

Les rescapés ont par cette action confirmé que le couple présidentiel est près d’eux .Ensuite, c’était le tour de l’hôpital du cinquantenaire où le docteur Ravi a conduit Angel Kanam aux côtés du docteur Christophe Mwaluka de rencontrer un autre groupe des brûlés qui ont reçu leurs enveloppes et produits pharmaceutiques. Une tournée de consolation qui a connu comme point de chute l’hôpital de l’amitié sino -congolaise où elle même passer un moment aux urgences où elle a apporté le message de Réconfort de Marie Olive Kabila. La catastrophe de Mbuba qui avait affecté plusieurs personnes compte à ce jour 26 rescapés qui sont minutieusement pris en charge par le gouvernement sur instructions du président de la République, Joseph Kabila Kabange.

Suzy kibira Omari

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.