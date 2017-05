Marie Immaculée Conception Kola: Une femme de foi en l’humanité et en la nature humaine

Les bonnes choses ne durent pas, dit un adage. Il y a deux années, le Seigneur a rappelé auprès de Lui sa servante maman Kola Marie Immaculée, une femme de bon cœur qui a passé toute sa vie en tant que maman légionnaire de la Paroisse St Alphonse à Matete.

Le vendredi 12 mai dernier, à l’occasion du deuxième anniversaire de cette disparition qui a plongé autant sa famille biologique que ses connaissances dans l’émoi, l’évidence a démontré que la nature est vraiment méchante. Tous ceux qui gravitaient autour de cette maman de bon cœur ont brillé par une absence manifeste. Le veuf, Nzau Veka Edouard, en sanglot, se rappelle bien que c’est dans le malheur qu’on connaît ses vrais amis. C’était donc là, une occasion propice, pour tous ceux qui avaient aimé son épouse durant toute sa vie sur et bénéficié de son affection ne pouvaient pas ainsi l’abandonner, même après sa mort. Une messe d’action de grâce a été dite en son souvenir en dépit du fait que l’assistance, venue à l’Eglise ce matin-là, n’avait vraiment pas reflété ce qu’était cette femme que d’aucuns aimaient appeler par le sobriquet de « MICO », entendez Marie Immaculée conception.

« Dieu avait donné et c’est toujours Lui qui a repris l’âme de sa servante, exhaussant ainsi son vœu le plus ardent : la mort que nous ne pouvons aucunement nous en passer ».

En effet, face à ce qui est advenu le 12mai 2015, au quartier Maïndombe, dans la commune de Matete, en la résidence de la défunte dont les funérailles ont été faites dans la salle paroissiale de Saint Alphonse où elle était très active au sein de la chorale, ses proches, de même que toutes les personnes qui l’ont connue, se sont vite rendus à l’évidence que maman Mico est bel et bien décédée. Et comme le prévient si bien la sagesse biblique dans Ecclésiaste 3 : « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux : un temps pour naître, un temps pour mourir ; un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté »… Maman Kola repose depuis, au cimetière de « Mbenseke Nouvelle-Cité ».

Le Curé de St Alphonse démontre « Comment une héroïne est tombée ? »

Le Curé de la Paroisse St Alphonse de Matete dans sa prêche, parlant de maman Marie Immaculée Conception s’est référé à l’épitre de Jean paragraphe 8, versets 3 à 10:

Et, il s’est rappelé de maman Mico, une vieille connaissance avec qui il a eu l’avantage de parler et de faire accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de rappeler : En Afrique, la mort d’une personne n’est pas un fait anodin ; c’est un moment de réflexion. Pour tirer des leçons, les gens cherchent à savoir comment cela est arrivé… Dieu ne prend pas plaisir à la mort qui nous frappe.

Parlant des richesses du Congo, le prêcheur a constaté que les observateurs de tous les temps ont relevé les ressources minières, hydriques, forestières. « Mais pour Dieu, rien ne vaut la personne humaine », a-t-il précisé. Néanmoins, déplore-t-il, beaucoup ont perdu la sensibilité humaine vis-à-vis de l’autre. « Quelle est la place que nous avons accordé à l’autre dans notre vie ? », s’interroge-t-il.

« L’élite d’Israël a succombé sur les collines. Comment les héros sont-ils tombés ? Ne l’annoncez point dans Gath, N’en publiez point les nouvelles dans les rues d’Askalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent… »

Quid de l’illustre disparue

Des témoignages recueillis çà et là, il ressort que la défunte savait allier sa gentillesse à la fermeté de femme de ménage. Elle était aussi accueillante et souriante.

Originaire de la province du Kongo Central, district du Bas-Fleuve, maman Kola Marie Immaculée Conception y a aussi effectuée ses études du primaire au secondaire. Mariée à papa Edouard Nzau Veka, elle a laissé une progéniture florissante dont son fils José Kola Nzau Molakisi, Inspecteur des Impôts à la DGI et Enseignant à l’Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa, « ISP ».

(Kingunza Kikim Afri)