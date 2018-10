Marche de l’opposition du 26 octobre 2018: Seulement une délégation déposera un mémo à la CENI

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’on ne voyait pas comment le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, André Kimbuta, allait accorder à l’opposition de marcher de l’Echangeur de Limete jusqu’à la CENI. Heureusement, les deux parties, notamment l’Hôtel de ville et une délégation de l’opposition se sont mis d’accord au sujet d’un nouvel itinéraire de la marche prévue ce vendredi 26 octobre 2018. La décision a été prise à l’issue de la réunion tenue dans l’après-midi entre les deux parties. A bord d’une voiture, une délégation de l’opposition se rendra ensuite au siège de la CENI pour déposer un mémo.

«La marche part de l’échangeur de Limete en passant par le boulevard Lumumba, jusqu’au boulevard Triomphal où on a tenu le meeting dernièrement. Sur ce point-là, nous nous sommes convenus avec le gouverneur qu’une délégation des signataires du mémo descendra à la CENI pour remettre à Nangaa nos revendications », a dit la presse Jean-Bertrand Ewanga. Soulignons qu’une autre rencontre était prévue hier soir entre l’opposition et la Police pour harmoniser sur les modalités d’encadrement de la marche.

L’on n’allait que s’étendre à ce compromis, d’autant plus que pour un jour ouvrable, il était impossible qu’une marche de cette ampleur soit organisée sur le boulevard du 30 juin, sans que celle-ci ne puisse causer des embouteillages monstres et des dégâts sur les biens publics et privés.

JMNK

